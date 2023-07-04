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В России отменили нормы тестирования на COVID-19 - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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В России отменили нормы тестирования на COVID-19
В России отменили нормы тестирования на COVID-19 - РИА Новости Крым, 04.07.2023
В России отменили нормы тестирования на COVID-19
Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату россиян тестированием на коронавирус, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T08:52
2023-07-04T08:35
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату россиян тестированием на коронавирус, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации."Постановляю абзацы второй - шестой подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом"… признать утратившими силу", - говорится в документе.Как сообщалось, 5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, с 2020 года от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек. В Крыму все ограничения, введенные из-за пандемии, сняты с 26 мая. Читайте также на РИА Новости Крым:В России опять выросло число пациентов с COVID–19COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, общество, новости, здоровье
В России отменили нормы тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор отменил нормативы по тестам на коронавирус

08:52 04.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково
Экспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату россиян тестированием на коронавирус, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Постановляю абзацы второй - шестой подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом"… признать утратившими силу", - говорится в документе.
В соответствии с постановлением, нормы охвата исследованиями определяют в соответсвии с эпидемиологической обстановкой в стране, исходя из числа случаев заболевания. При высокой статистике нормативное число тестов - не менее трехсот на 100 тысяч населения, при средней - не менее двухсот, при низкий - не менее 150 исследований.
Как сообщалось, 5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, с 2020 года от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек. В Крыму все ограничения, введенные из-за пандемии, сняты с 26 мая.
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