https://crimea.ria.ru/20230412/napugal-i-sdelal-besplodnymi-kak-kovid-povliyal-na-demografiyu-v-krymu-1128124044.html

Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму

Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму

Новая коронавирусная инфекция пагубно сказалась на репродуктивном здоровье населения. Кроме того, боясь осложнений, которые могут быть вызваны ковидом, многие... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T08:47

2023-04-12T08:47

2023-04-12T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Новая коронавирусная инфекция пагубно сказалась на репродуктивном здоровье населения. Кроме того, боясь осложнений, которые могут быть вызваны ковидом, многие семьи отказались от решения родить ребенка. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма Дмитрий Беглицэ.Ковид отразился на рождаемостиГоворя о некотором демографическом спаде, доктор отметил, что сегодня, в том числе, приходится иметь дело с последствием пандемии, которая оставила "глубокий след в здоровье населения", обострив "сосудистые проблемы, от которых напрямую зависит репродуктивное здоровье".В свою очередь, главный внештатный специалист минздрава Крыма по репродуктивному здоровью Игорь Лившиц сообщил, что "исследования в небезызвестном университете в Ухане показали, что репродуктивное здоровье мужчины в течение 5-6 месяцев после перенесения новой коронавирусной инфекции нарушено". Так что в ситуации с коронавирусом можно "говорить не только о страхах, но и о рисках": по сути, увеличивается количество тех, кто не может забеременеть.Бесплодных мужчин становится больше"Все чаще к врачам стали обращаться женщины старше 35 лет, которые хотят впервые завести ребенка. Но с возрастом могут обостряться такие банальные заболевания как гипертоническая болезнь, сосудистые заболевания и, в том числе, коронавирусная инфекция оказывает влияние на репродуктивные функции как женщин, так и мужчин", - заключил доктор.По его словам, согласно данным ВОЗ, в мире одна из шести супружеских пар не может иметь детей. Также Лившиц отметил, что бесплотных мужчин год от года становится больше.И добавил, что вредные факторы и привычки воздействуют на организм человека в целом и на репродуктивную систему в частности. Негативно отражаются на репродуктивных функциях алкоголизм, курение, а также поздний возраст и тяжелые условия труда.Согласно данным Росстата, численность населения России уменьшилась и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года.Ранее сообщалось, что на реализацию нацпроекта "Демография" в Крыму за год направлено 4,5 млрд рублей. На эти деньги решали проблему дефицита мест в садах, улучшали спортивную инфраструктуру и социально защищали семьи с детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимумаВ Севастополе отказывали в выплатах многодетным семьямСемьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье

https://crimea.ria.ru/20230411/kak-posobiya-vliyayut-na-rozhdaemost-v-krymu-1128123510.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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