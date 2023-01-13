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Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроекта - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроекта
Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроекта - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроекта
На реализацию нацпроекта "Демография" в Крыму за год направлено 4,5 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на эти деньги решали... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T15:32
2023-01-13T15:47
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образование в крыму и севастополе
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РИА Новости Крым, 13 янв – РИА Новости Крым. На реализацию нацпроекта "Демография" в Крыму за год направлено 4,5 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на эти деньги решали проблему дефицита мест в садах, улучшали спортивную инфраструктуру и социально защищали семьи с детьми.В частности на эти деньги построили и ввели в эксплуатацию новый детский сад в Керчи на 140 мест, закончили модернизацию помещений евпаторийского "Центра занятости", обеспечили комплектами футбольного оборудования спортплощадки в Белогорском, Кировском, Нижнегорском, Советском и Симферопольском районах."Для четырнадцати детско-юношеских школ, в том числе школ олимпийского резерва, закуплено спортивное оборудование и инвентарь. Предоставлена субсидия частным детским садам на создание 108 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет, а семьям с детьми – меры соцподдержки, в том числе ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка и в связи с рождением третьего или последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста", – перечислили в пресс-службе.В целом за минувший год Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые проблемные объекты по нацпроектам в КрымуПоздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в КрымуВ Севастополе отказывали в выплатах многодетным семьям
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4.7
96
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крым, общество, новости, образование в крыму и севастополе, детский сад, новости крыма

Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроекта

15:32 13.01.2023 (обновлено: 15:47 13.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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РИА Новости Крым, 13 янв – РИА Новости Крым. На реализацию нацпроекта "Демография" в Крыму за год направлено 4,5 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на эти деньги решали проблему дефицита мест в садах, улучшали спортивную инфраструктуру и социально защищали семьи с детьми.
"Общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта "Демография" составил 4 млрд 469,90 млн рублей", – констатируют в пресс-служба правительства Крыма и подчеркивают, что план по этому направлению исполнен полностью.
В частности на эти деньги построили и ввели в эксплуатацию новый детский сад в Керчи на 140 мест, закончили модернизацию помещений евпаторийского "Центра занятости", обеспечили комплектами футбольного оборудования спортплощадки в Белогорском, Кировском, Нижнегорском, Советском и Симферопольском районах.
"Для четырнадцати детско-юношеских школ, в том числе школ олимпийского резерва, закуплено спортивное оборудование и инвентарь. Предоставлена субсидия частным детским садам на создание 108 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет, а семьям с детьми – меры соцподдержки, в том числе ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка и в связи с рождением третьего или последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста", – перечислили в пресс-службе.
В целом за минувший год Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог.
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