https://crimea.ria.ru/20230113/skolko-stoit-demografiya-v-krymu--itogi-realizatsii-natsproekta-1126386786.html

Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроекта

Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроекта - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроекта

На реализацию нацпроекта "Демография" в Крыму за год направлено 4,5 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на эти деньги решали... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T15:32

2023-01-13T15:32

2023-01-13T15:47

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РИА Новости Крым, 13 янв – РИА Новости Крым. На реализацию нацпроекта "Демография" в Крыму за год направлено 4,5 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на эти деньги решали проблему дефицита мест в садах, улучшали спортивную инфраструктуру и социально защищали семьи с детьми.В частности на эти деньги построили и ввели в эксплуатацию новый детский сад в Керчи на 140 мест, закончили модернизацию помещений евпаторийского "Центра занятости", обеспечили комплектами футбольного оборудования спортплощадки в Белогорском, Кировском, Нижнегорском, Советском и Симферопольском районах."Для четырнадцати детско-юношеских школ, в том числе школ олимпийского резерва, закуплено спортивное оборудование и инвентарь. Предоставлена субсидия частным детским садам на создание 108 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет, а семьям с детьми – меры соцподдержки, в том числе ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка и в связи с рождением третьего или последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста", – перечислили в пресс-службе.В целом за минувший год Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые проблемные объекты по нацпроектам в КрымуПоздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в КрымуВ Севастополе отказывали в выплатах многодетным семьям

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, новости, образование в крыму и севастополе, детский сад, новости крыма