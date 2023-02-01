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Россиян стало на полмиллиона меньше - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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Россиян стало на полмиллиона меньше
Россиян стало на полмиллиона меньше - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Россиян стало на полмиллиона меньше
Численность населения России уменьшилась и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T20:16
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росстат
россия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Численность населения России уменьшилась и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.По данным статистики, на 1 января прошлого года в стране насчитывалось 146 миллионов 980 тысяч 61 россиян. Таким образом, численность населения за год снизилась на 555 332 человека.При этом в городах проживает почти втрое больше людей, чем в селах – 109,6 миллионов человек и 36,8 млн соответственно. Оценку проводили на основании данных последней переписи с учетом числа родившихся, прибывших, а также умерших и выбывших из страны граждан. Отмечается, что в расчете не учитывались новые регионы – Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроектаПутин назвал шесть приоритетных направлений для РоссииПоздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму
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РИА Новости Крым
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росстат, россия, общество, новости
Россиян стало на полмиллиона меньше

Россиян стало меньше –данные Росстата без учета новых регионов

20:16 01.02.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди на лавке у одного из кафе в Москве.
Люди на лавке у одного из кафе в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Численность населения России уменьшилась и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.
По данным статистики, на 1 января прошлого года в стране насчитывалось 146 миллионов 980 тысяч 61 россиян. Таким образом, численность населения за год снизилась на 555 332 человека.
При этом в городах проживает почти втрое больше людей, чем в селах 109,6 миллионов человек и 36,8 млн соответственно. Оценку проводили на основании данных последней переписи с учетом числа родившихся, прибывших, а также умерших и выбывших из страны граждан. Отмечается, что в расчете не учитывались новые регионы Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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