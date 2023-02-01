https://crimea.ria.ru/20230201/rossiyan-stalo-na-polmilliona-menshe-1126712678.html
Россиян стало на полмиллиона меньше
Россиян стало на полмиллиона меньше - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Россиян стало на полмиллиона меньше
Численность населения России уменьшилась и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T20:16
2023-02-01T20:16
2023-02-01T16:40
росстат
россия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123314458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb267fb4091fdcd6f58e79348ad05e1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Численность населения России уменьшилась и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.По данным статистики, на 1 января прошлого года в стране насчитывалось 146 миллионов 980 тысяч 61 россиян. Таким образом, численность населения за год снизилась на 555 332 человека.При этом в городах проживает почти втрое больше людей, чем в селах – 109,6 миллионов человек и 36,8 млн соответственно. Оценку проводили на основании данных последней переписи с учетом числа родившихся, прибывших, а также умерших и выбывших из страны граждан. Отмечается, что в расчете не учитывались новые регионы – Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроектаПутин назвал шесть приоритетных направлений для РоссииПоздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123314458_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75a99a82d19543f3b97c1c27787e4c49.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росстат, россия, общество, новости
Россиян стало на полмиллиона меньше
Россиян стало меньше –данные Росстата без учета новых регионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Численность населения России уменьшилась и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.
По данным статистики, на 1 января прошлого года в стране насчитывалось 146 миллионов 980 тысяч 61 россиян. Таким образом, численность населения за год снизилась на 555 332 человека.
При этом в городах проживает почти втрое больше людей, чем в селах – 109,6 миллионов человек и 36,8 млн соответственно. Оценку проводили на основании данных последней переписи с учетом числа родившихся, прибывших, а также умерших и выбывших из страны граждан. Отмечается, что в расчете не учитывались новые регионы – Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.
Читайте также на РИА Новости Крым: