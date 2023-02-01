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Россиян стало на полмиллиона меньше

Россиян стало на полмиллиона меньше - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Россиян стало на полмиллиона меньше

Численность населения России уменьшилась и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T20:16

2023-02-01T20:16

2023-02-01T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Численность населения России уменьшилась и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.По данным статистики, на 1 января прошлого года в стране насчитывалось 146 миллионов 980 тысяч 61 россиян. Таким образом, численность населения за год снизилась на 555 332 человека.При этом в городах проживает почти втрое больше людей, чем в селах – 109,6 миллионов человек и 36,8 млн соответственно. Оценку проводили на основании данных последней переписи с учетом числа родившихся, прибывших, а также умерших и выбывших из страны граждан. Отмечается, что в расчете не учитывались новые регионы – Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроектаПутин назвал шесть приоритетных направлений для РоссииПоздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росстат, россия, общество, новости