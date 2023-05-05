https://crimea.ria.ru/20230505/covid-19-bolshe-ne-pandemiya-1128563054.html

COVID-19 больше не пандемия

COVID-19 больше не пандемия - РИА Новости Крым, 05.05.2023

COVID-19 больше не пандемия

Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T16:27

2023-05-05T16:27

2023-05-05T17:02

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

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общество

здравоохранение в россии

воз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Он сообщил, что за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек. Пандемия COVID-19 была объявлена на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано свыше 765 миллионов случаев заболевания по всему миру. В России, по данным портала Стопкоронавирус.рф, выявлено 22 870 557 случаев заражения, скончались 398 463 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокКорь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация

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2023

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