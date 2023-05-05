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COVID-19 больше не пандемия
COVID-19 больше не пандемия - РИА Новости Крым, 05.05.2023
COVID-19 больше не пандемия
Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T16:27
2023-05-05T16:27
2023-05-05T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Он сообщил, что за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек. Пандемия COVID-19 была объявлена на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано свыше 765 миллионов случаев заболевания по всему миру. В России, по данным портала Стопкоронавирус.рф, выявлено 22 870 557 случаев заражения, скончались 398 463 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокКорь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, в мире, россия, общество, здравоохранение в россии, воз
COVID-19 больше не пандемия
Глава ВОЗ объявил об отмене статуса пандемии COVID-19
16:27 05.05.2023 (обновлено: 17:02 05.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", - сообщил Гебрейесус.
Он сообщил, что за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.
"С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших", - сказал глава ВОЗ.
Пандемия COVID-19 была объявлена на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.
По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано свыше 765 миллионов случаев заболевания по всему миру. В России, по данным портала Стопкоронавирус.рф, выявлено 22 870 557 случаев заражения, скончались 398 463 человек.
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