https://crimea.ria.ru/20230503/ob-etom-chasto-zabyvayut-kakie-privivki-nuzhno-delat-vzroslym-1128493119.html

Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым

Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым

Взрослый человек должен быть привит не только от гриппа и коронавируса, о чем часто напоминают, но также от дифтерии и столбняка, вирусного гепатита В, кори... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T07:03

2023-05-03T07:03

2023-05-03T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Взрослый человек должен быть привит не только от гриппа и коронавируса, о чем часто напоминают, но также от дифтерии и столбняка, вирусного гепатита В, кори. Это обязательные прививки, которые внесены в Национальный календарь для взрослых. О том, какие прививки могут и должны делать взрослые, и почему об этом нередко забывают – в материале РИА Новости Крым.Прививки делают по календарю"Национальный календарь прививок регламентирует вакцинацию как детского, так и взрослого населения. Выделяют профилактические и профилактические прививки по эпидпоказаниям", - рассказывает аллерголог-иммунолог Симферопольского района Екатерина Пономаренко.Последняя редакция Национального календаря прививок была 6 декабря 2021 года.Кроме того, есть и другие нормативные документы – методические рекомендации по вакцинации отдельных нозологических групп, по противопоказаниям к вакцинации, по поствакцинальным реакциям на осложнения. Также существует ФЗ от 17 сентября 1998 №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний"."Закупка вакцин для календаря прививок по эпидпоказаниям происходит из регионального бюджета, по национальному календарю идет защита от 12 инфекций, а по эпидпоказаниям – от восьми инфекций", - уточняет она.По ее словам, при вакцинации самое главное "максимально охватить детское население прививками", чтобы уже во взрослой жизни продолжить ревакцинацию."В медучреждении, к которому человек прикреплен, на каждого ребенка и взрослого должна быть прививочная форма - №063 У, вместе с амбулаторной картой. Туда вписываются прививки, которые пациент получил за весь период своей жизни", - рассказывает иммунолог.В случае, если указанная форма потеряна, "необходимо проводить вакцинацию по индивидуальному графику или отслеживать напряженность иммунитета путем определения иммуноглобулина G к той или иной инфекции".Бывает, что из-за медотвода откладывается ревакцинация, но это не значит, что нужно заново проводить вакцинальный комплекс. Клетки памяти сохраняются, иммунная система распознает повторно введенную дозу вакцины, защитные факторы продолжают формироваться, уточняет врач.Против дифтерии и столбняка"Если ребенок привит нормально, по возрасту, то последняя ревакцинация против дифтерии и столбняка вакциной АДСМ идет в 14 лет. Затем, во взрослой жизни, необходимо каждые десять лет получать ревакцинацию против дифтерии и столбняка той же вакциной", - продолжает Пономаренко. То есть в 24, 34, 44 года и так далее.Более того, по мнению первого замдиректора по учебно-методической работе института Медакадемии им. Георгиевского КФУ, врача-инфекциониста Натальи Рымаренко, сейчас дифтерия – это "вопрос, который стоит на повестке дня", потому что "фиксируются случаи дифтерии у взрослых. И если они в свое время не были вакцинированы, им нужно об этом подумать", рассказала она в эфире радио "Спутник в Крыму"."Если же взрослый травмировался, ему нужно обратиться в отделение приемного покоя", - предупреждает инфекционист.Борьба с гепатитами"Заразившись хроническим гепатитом В, освободиться от вируса невозможно, заболевание приводит к циррозу и раку печени. Но есть вакцина. Мало кто вакцинируется, потому что вакцинация началась в 90-е, а до этого вакцины не существовало", - отмечает Рымаренко.По ее словам, борьба с гепатитами поднята на федеральный уровень.К группе риска относятся медработники, которые работают с кровью, им проводят трехкратную вакцинацию и дальше каждые пять лет – однократно ревакцинируют против вирусного гепатита В.Вакцинация против кори"Против кори вакцинируются взрослые, которые не болели, не привиты ранее, привиты однократно или не имеют сведений о своих прививках", - рассказывает аллерголог-иммунолог Екатерина Пономаренко.Медработники и работники образования вакцинируются моновакциной против кори однократно, и, если нужно, через три месяца – ревакцинация, говорит она, отмечая, что сегодня особенно актуальна вакцинация от кори, поскольку наблюдается "неблагополучная эпидобстановка".По словам Пономаренко, однократно прививаться от кори нужно каждые 10 лет, поскольку со временем напряженность иммунитета снижается.От кори нет лекарства, поэтому защитить от возможных страшных последствий этого заболевания может только вакцинация.Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи зарегистрированы в 44 регионах страны. При этом, как сообщила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, пока случаев заражения в Республике Крым и городе Севастополе не выявлено.Подчищающая иммунизация против кори началась в России 3 апреля и продлится до конца года.Как отметила инфекционист Пономаренко, "вакцины от кори в Крыму пока нет, ждем поступления", "проблем с "корьевой" вакциной никогда не было".Защита от гриппа и коронавирусаВакцинация от гриппа также затрагивает население страны. Особенно актуальна она для медиков, работников сферы образования и социального обслуживания. Прививка от гриппа рекомендована лицам с хроническими заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистых систем, сахарным диабетом, ожирением, а также военнослужащим, говорит иммунолог.Вакцинация против гриппа и коронавируса проводится не только среди взрослого, но и среди детского населения."В этом году у нас дети от 12 до 17 лет получили прививки COVID-19, вакцинация добровольная и при наличии письменного заявления одного из родителей", - продолжает Пономаренко.По ее сломам, некоторое время назад "возникли перебои с вакциной", "людям, которые обращались, вынуждены были отказывать", сейчас медики ждут поставок.От дизентерии, кокков и энцефалитаРаботникам инфекционных стационаров, лицам, занятым в сфере общественного питания и коммунальной сферы, делают прививки от дизентерии. Эта категория граждан также должна прививаться от вирусного гепатита А. Более того, сотрудников "противочумных станций" прививают еще и от сибирской язвы.По эпидпоказаниям для взрослого населения проводится вакцинация от ветряной оспы, менингококка, пневмококка. Особенно это касается лиц призывного возраста, отмечает Пономаренко.Факторы эффективности вакциныНа эффективность вакцинации влияет состояние здоровья пациента, вид и качество вакцины, а также соблюдение графика вакцинации."Очень важным является соблюдение холодовой цепи на всех этапах - от момента поступления до момента введения вакцины", - напоминает доктор.Температура хранения вакцины +2…10 градусов, кроме вакцины от короновируса, которая хранится при температуре замораживания от – 20 и ниже, объясняет медик.По ее словам, в Крыму закуплены термоконтейнеры и морозильные камеры для хранения коронавирусной вакцины, а также термоиндикаторы, которые контролирует температуру в морозильной камере.Терапевты отстают от педиатровРассказывать о прививках взрослым входит в обязанности участковых врачей. Но "терапевты в этом плане отстают от педиатров: детей прививается больше, чем взрослых".Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укусаВ Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской областиВ Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска

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https://crimea.ria.ru/20220613/devyat-strashnykh-voprosov-o-virusakh-gde-i-kto-ikh-mozhet-podkhvatit-1123509250.html

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https://crimea.ria.ru/20230412/napugal-i-sdelal-besplodnymi-kak-kovid-povliyal-na-demografiyu-v-krymu-1128124044.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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