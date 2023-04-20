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Корь наступает: случаи заражения выявлены в 44 регионах России - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Корь наступает: случаи заражения выявлены в 44 регионах России
Корь наступает: случаи заражения выявлены в 44 регионах России - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Корь наступает: случаи заражения выявлены в 44 регионах России
Эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи зарегистрированы в 44 регионах страны. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T10:18
2023-04-20T10:18
ситуация с корью в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи зарегистрированы в 44 регионах страны. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости."Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в РФ осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", - сказала она журналистам в ходе визита в Саратов.Ограничения и меры реагированияНа данный момент никаких ограничительных мероприятий не требуется, отметила она.По ее словам, все необходимые меры реагирования известны."Первое – это иммунизация контактных в очаге, от чего не надо отказываться. Но я хочу сказать, что в РФ у нас нет отказов от иммунизации в очаге. Мы проводим подчищающую иммунизацию. На сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали (провести) подчищающую иммунизацию, уже привиты. Процесс продолжается, кампания продолжается достаточно активно… Корь - давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит", - добавила главный санитарный врач РФ.Однако есть регионы, которые "не справились с самыми начальными проявлениями" кори."Преимущественно это связано с завозами из наших дружественных стран, которые, к сожалению, также получили проблему с корью, не удержали проблему с корью. Мы и им сегодня помогаем, потому что это очень важно для нас", - отметила она.Подчищающая иммунизацияПодчищающая иммунизация против кори началась в России 3 апреля и продлится до конца года. Она направлена на группы риска и в первую очередь касается детей и взрослых, не прошедших в свое время плановую вакцинацию от кори. Согласно Национальному календарю прививок, каждый ребенок должен дважды получить прививку от кори в возрасте до 5 лет. У взрослых повторная вакцинация делается в возрасте 35 лет.Корь - высокозаразное инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Источник инфекции - больной человек, который наиболее заразен в первые дни с момента заражения. У переболевших формируется стойкий иммунитет. Привитые люди болеют легко или не заболевают вовсе. Чаще всего заболевают дети, но взрослые болеют тяжелее: корь может вызвать осложнения, связанные с работой дыхательной и центральной нервной системы (менингит, пневмония, бронхит и др.) вплоть до летального исхода.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки кори в России: что грозит Крыму Колоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация
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Корь наступает: случаи заражения выявлены в 44 регионах России

Роспотребнадзор: ситуации с корью в России осложняется – введут ли ограничения

10:18 20.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота лаборатории по ПЦР-тестированию
Работа лаборатории по ПЦР-тестированию - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи зарегистрированы в 44 регионах страны. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.
"Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в РФ осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", - сказала она журналистам в ходе визита в Саратов.

Ограничения и меры реагирования

На данный момент никаких ограничительных мероприятий не требуется, отметила она.
"Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны - локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно", - сказала Попова.
По ее словам, все необходимые меры реагирования известны.
"Первое – это иммунизация контактных в очаге, от чего не надо отказываться. Но я хочу сказать, что в РФ у нас нет отказов от иммунизации в очаге. Мы проводим подчищающую иммунизацию. На сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали (провести) подчищающую иммунизацию, уже привиты. Процесс продолжается, кампания продолжается достаточно активно… Корь - давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит", - добавила главный санитарный врач РФ.
Однако есть регионы, которые "не справились с самыми начальными проявлениями" кори.
"Преимущественно это связано с завозами из наших дружественных стран, которые, к сожалению, также получили проблему с корью, не удержали проблему с корью. Мы и им сегодня помогаем, потому что это очень важно для нас", - отметила она.

Подчищающая иммунизация

Подчищающая иммунизация против кори началась в России 3 апреля и продлится до конца года. Она направлена на группы риска и в первую очередь касается детей и взрослых, не прошедших в свое время плановую вакцинацию от кори. Согласно Национальному календарю прививок, каждый ребенок должен дважды получить прививку от кори в возрасте до 5 лет. У взрослых повторная вакцинация делается в возрасте 35 лет.
Корь - высокозаразное инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Источник инфекции - больной человек, который наиболее заразен в первые дни с момента заражения. У переболевших формируется стойкий иммунитет. Привитые люди болеют легко или не заболевают вовсе. Чаще всего заболевают дети, но взрослые болеют тяжелее: корь может вызвать осложнения, связанные с работой дыхательной и центральной нервной системы (менингит, пневмония, бронхит и др.) вплоть до летального исхода.
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