https://crimea.ria.ru/20230420/kor-nastupaet-sluchai-zarazheniya-vyyavleny-v-44-regionakh-rossii-1128274644.html

Корь наступает: случаи заражения выявлены в 44 регионах России

Корь наступает: случаи заражения выявлены в 44 регионах России - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Корь наступает: случаи заражения выявлены в 44 регионах России

Эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи зарегистрированы в 44 регионах страны. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T10:18

2023-04-20T10:18

2023-04-20T10:18

ситуация с корью в крыму

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

россия

здоровье

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122849377_0:3:2927:1649_1920x0_80_0_0_9c2e631e49de0cd26f77e763d6869d9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи зарегистрированы в 44 регионах страны. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости."Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в РФ осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", - сказала она журналистам в ходе визита в Саратов.Ограничения и меры реагированияНа данный момент никаких ограничительных мероприятий не требуется, отметила она.По ее словам, все необходимые меры реагирования известны."Первое – это иммунизация контактных в очаге, от чего не надо отказываться. Но я хочу сказать, что в РФ у нас нет отказов от иммунизации в очаге. Мы проводим подчищающую иммунизацию. На сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали (провести) подчищающую иммунизацию, уже привиты. Процесс продолжается, кампания продолжается достаточно активно… Корь - давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит", - добавила главный санитарный врач РФ.Однако есть регионы, которые "не справились с самыми начальными проявлениями" кори."Преимущественно это связано с завозами из наших дружественных стран, которые, к сожалению, также получили проблему с корью, не удержали проблему с корью. Мы и им сегодня помогаем, потому что это очень важно для нас", - отметила она.Подчищающая иммунизацияПодчищающая иммунизация против кори началась в России 3 апреля и продлится до конца года. Она направлена на группы риска и в первую очередь касается детей и взрослых, не прошедших в свое время плановую вакцинацию от кори. Согласно Национальному календарю прививок, каждый ребенок должен дважды получить прививку от кори в возрасте до 5 лет. У взрослых повторная вакцинация делается в возрасте 35 лет.Корь - высокозаразное инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Источник инфекции - больной человек, который наиболее заразен в первые дни с момента заражения. У переболевших формируется стойкий иммунитет. Привитые люди болеют легко или не заболевают вовсе. Чаще всего заболевают дети, но взрослые болеют тяжелее: корь может вызвать осложнения, связанные с работой дыхательной и центральной нервной системы (менингит, пневмония, бронхит и др.) вплоть до летального исхода.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки кори в России: что грозит Крыму Колоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация с корью в крыму, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, россия, здоровье, общество, новости