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Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация
Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация
От кори нет лекарства, поэтому защитить от возможных страшных последствий этого заболевания может только вакцинация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T13:42
2023-04-20T13:53
радио "спутник в крыму"
ситуация с корью в крыму
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
наталья рымаренко
корь
вакцина
вакцинация
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. От кори нет лекарства, поэтому защитить от возможных страшных последствий этого заболевания может только вакцинация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила первый замдиректора по учебно-методической работе института Медакадемии им. Георгиевского КФУ, врач-инфекционист Наталья Рымаренко."Заболевание это очень заразное. Индекс контагиозности, то есть заразности - практически это стопроцентный риск заражения", - говорит врач. И поясняет: заразиться можно даже от человека, который живет с вами в одном подъезде, и не обязательно с ним контактировать.Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи зарегистрированы в 44 регионах страны.Кому нужна вакцинацияПо словам доктора, дети от кори должны быть привиты дважды."Первая вакцинация в год и ревакцинация в 6 лет. Те, кто не прошел вакцинацию по каким-то причинам, если были какие-то временные противопоказания, должны все пересмотреть", - считает эксперт.Кроме того, вакцинироваться должны и взрослые, если по каким-то причинам они не были привиты в детстве.По ее словам, когда в стране началась вспышка кори, Роспотребнадзор издал указ о "подчищающей" вакцинации: те, кто не вакцинирован в достаточном количестве или же не вакцинирован вовсе должны быть вакцинированы сейчас. Соответствующий приказ действует до конца года."Эта работа структурирована медицинскими организациями, в нее включены все, создаются иммунологические комиссии. Кроме этого, сейчас идет десятидневка, работает "горячая линия" Роспотребнадзора, все интересующиеся граждане, которые не уверены, что они вакцинированы и волнуется по этому поводу, могут задавать вопросы иммунологу и решить вопросы о своей вакцинации", - сообщила инфекционист.Номер телефона "горячей линии": +7978 919 11 35, действовать она будет до 28 апреля.Главная опасность кориВрач-инфекционист напомнила, что корь протекает нелегко, особенно у взрослых. Могут возникнуть осложнения: отит, синусит, а также тяжелая вирусная пневмония и даже энцефалит.По ее словам, за годы своего существования человечество готово к встрече с новыми вирусами и заболеваниями, иммунитет "тренируется на протяжении жизни". Однако свои коррективы в текущую эпидситуацию мог внести и ковид, "мы не знаем, как организм отреагирует". Поэтому в данном случае нужно вакцинироваться".Успеть после контактаПо словам врача, если человек понял, что у него был контакт с заболевшим корью, нужно успеть вакцинироваться в первые 72 часа. И это спасает от осложнений.Врач отметила, что сегодня в медицинском учреждении "есть возможность проверить напряженность иммунитета", то есть, сделать исследование на количество антител в крови.Симптомы кори"Корь отличается от других заболеваний, сопровождающихся сыпью, тем, что начинается болезнь как острая респираторная вирусная инфекция: повышение температуры, кашель, насморк, покраснения глаз, осиплость голоса и такая картина длится 3-4 дня", - говорит Рымаренко. И уточняет, что есть специфические симптомы – белые пятнышки на слизистой ротовой полости.На четвертый-пятый день болезни начинается сыпь, "крупная, красная", которая появляется этапами: первый день – на лице и шее, второй день – туловище и третий день – на конечностях.Врач отмечает, что "если все благополучно и нет осложнений", то на пятый день с момента появления сыпи пациент уже не заразен, и начинается улучшение его самочувствия. Заболевание длится около 10 дней.При этом, уточняет инфекционист, в инкубационный период, который длится от 8 до 18 дней, еще может не быть симптомов, но человек уже заразен.Читайте также на РИА Новости Крым:Больные туберкулезом с новых территорий едут в КрымКакой кашель может "говорить" о туберкулезе
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Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация

Врач-инфекционист Рымаренко: от кори защитит только вакцинация

13:42 20.04.2023 (обновлено: 13:53 20.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. От кори нет лекарства, поэтому защитить от возможных страшных последствий этого заболевания может только вакцинация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила первый замдиректора по учебно-методической работе института Медакадемии им. Георгиевского КФУ, врач-инфекционист Наталья Рымаренко.
"Заболевание это очень заразное. Индекс контагиозности, то есть заразности - практически это стопроцентный риск заражения", - говорит врач. И поясняет: заразиться можно даже от человека, который живет с вами в одном подъезде, и не обязательно с ним контактировать.
Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи зарегистрированы в 44 регионах страны.

Кому нужна вакцинация

По словам доктора, дети от кори должны быть привиты дважды.
"Первая вакцинация в год и ревакцинация в 6 лет. Те, кто не прошел вакцинацию по каким-то причинам, если были какие-то временные противопоказания, должны все пересмотреть", - считает эксперт.
Кроме того, вакцинироваться должны и взрослые, если по каким-то причинам они не были привиты в детстве.

"Если у взрослых до 35 лет включительно нет этих двух вакцин, они должны быть вакцинированы. К третьей категории граждан относятся взрослые от 36 лет – в этой группе должны быть вакцинированы не все, а те, кто находятся в контактной среде – медработники, сотрудники общепита, все те люди, которые находятся в тесном контакте с огромным количеством людей", - поясняет Рымаренко.

По ее словам, когда в стране началась вспышка кори, Роспотребнадзор издал указ о "подчищающей" вакцинации: те, кто не вакцинирован в достаточном количестве или же не вакцинирован вовсе должны быть вакцинированы сейчас. Соответствующий приказ действует до конца года.
"Эта работа структурирована медицинскими организациями, в нее включены все, создаются иммунологические комиссии. Кроме этого, сейчас идет десятидневка, работает "горячая линия" Роспотребнадзора, все интересующиеся граждане, которые не уверены, что они вакцинированы и волнуется по этому поводу, могут задавать вопросы иммунологу и решить вопросы о своей вакцинации", - сообщила инфекционист.
Номер телефона "горячей линии": +7978 919 11 35, действовать она будет до 28 апреля.

Главная опасность кори

Врач-инфекционист напомнила, что корь протекает нелегко, особенно у взрослых. Могут возникнуть осложнения: отит, синусит, а также тяжелая вирусная пневмония и даже энцефалит.

"Детей начинают прививать от кори с года, а дети до года вообще не защищены никаким титром антител. И это та категория, которая дает значительную смертность. Специфического лечения нет. У нас нет лекарства, которое мы используем при кори", - акцентирует внимание Наталья Рымаренко.

По ее словам, за годы своего существования человечество готово к встрече с новыми вирусами и заболеваниями, иммунитет "тренируется на протяжении жизни". Однако свои коррективы в текущую эпидситуацию мог внести и ковид, "мы не знаем, как организм отреагирует". Поэтому в данном случае нужно вакцинироваться".

Успеть после контакта

По словам врача, если человек понял, что у него был контакт с заболевшим корью, нужно успеть вакцинироваться в первые 72 часа. И это спасает от осложнений.
"Роспотребнадзор Крыма озвучил, что медицинские учреждения региона полностью обеспечены вакциной от кори и все категории лиц, которым необходима прививка, могут обратиться в поликлинику, где и будут вакцинированы", - говорит Рымаренко.
Врач отметила, что сегодня в медицинском учреждении "есть возможность проверить напряженность иммунитета", то есть, сделать исследование на количество антител в крови.

Симптомы кори

"Корь отличается от других заболеваний, сопровождающихся сыпью, тем, что начинается болезнь как острая респираторная вирусная инфекция: повышение температуры, кашель, насморк, покраснения глаз, осиплость голоса и такая картина длится 3-4 дня", - говорит Рымаренко. И уточняет, что есть специфические симптомы – белые пятнышки на слизистой ротовой полости.
На четвертый-пятый день болезни начинается сыпь, "крупная, красная", которая появляется этапами: первый день – на лице и шее, второй день – туловище и третий день – на конечностях.
"Когда выступает сыпь, пациенту становится хуже, температура снова на пике, слабость, вялость, высокая интоксикация организма", - уточняет она.
Врач отмечает, что "если все благополучно и нет осложнений", то на пятый день с момента появления сыпи пациент уже не заразен, и начинается улучшение его самочувствия. Заболевание длится около 10 дней.
При этом, уточняет инфекционист, в инкубационный период, который длится от 8 до 18 дней, еще может не быть симптомов, но человек уже заразен.
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