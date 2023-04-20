https://crimea.ria.ru/20230420/lekarstva-net-ot-kori-spaset-tolko-vaktsinatsiya-1128279990.html

Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация

Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация

От кори нет лекарства, поэтому защитить от возможных страшных последствий этого заболевания может только вакцинация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T13:42

2023-04-20T13:42

2023-04-20T13:53

радио "спутник в крыму"

ситуация с корью в крыму

здоровье

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наталья рымаренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. От кори нет лекарства, поэтому защитить от возможных страшных последствий этого заболевания может только вакцинация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила первый замдиректора по учебно-методической работе института Медакадемии им. Георгиевского КФУ, врач-инфекционист Наталья Рымаренко."Заболевание это очень заразное. Индекс контагиозности, то есть заразности - практически это стопроцентный риск заражения", - говорит врач. И поясняет: заразиться можно даже от человека, который живет с вами в одном подъезде, и не обязательно с ним контактировать.Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи зарегистрированы в 44 регионах страны.Кому нужна вакцинацияПо словам доктора, дети от кори должны быть привиты дважды."Первая вакцинация в год и ревакцинация в 6 лет. Те, кто не прошел вакцинацию по каким-то причинам, если были какие-то временные противопоказания, должны все пересмотреть", - считает эксперт.Кроме того, вакцинироваться должны и взрослые, если по каким-то причинам они не были привиты в детстве.По ее словам, когда в стране началась вспышка кори, Роспотребнадзор издал указ о "подчищающей" вакцинации: те, кто не вакцинирован в достаточном количестве или же не вакцинирован вовсе должны быть вакцинированы сейчас. Соответствующий приказ действует до конца года."Эта работа структурирована медицинскими организациями, в нее включены все, создаются иммунологические комиссии. Кроме этого, сейчас идет десятидневка, работает "горячая линия" Роспотребнадзора, все интересующиеся граждане, которые не уверены, что они вакцинированы и волнуется по этому поводу, могут задавать вопросы иммунологу и решить вопросы о своей вакцинации", - сообщила инфекционист.Номер телефона "горячей линии": +7978 919 11 35, действовать она будет до 28 апреля.Главная опасность кориВрач-инфекционист напомнила, что корь протекает нелегко, особенно у взрослых. Могут возникнуть осложнения: отит, синусит, а также тяжелая вирусная пневмония и даже энцефалит.По ее словам, за годы своего существования человечество готово к встрече с новыми вирусами и заболеваниями, иммунитет "тренируется на протяжении жизни". Однако свои коррективы в текущую эпидситуацию мог внести и ковид, "мы не знаем, как организм отреагирует". Поэтому в данном случае нужно вакцинироваться".Успеть после контактаПо словам врача, если человек понял, что у него был контакт с заболевшим корью, нужно успеть вакцинироваться в первые 72 часа. И это спасает от осложнений.Врач отметила, что сегодня в медицинском учреждении "есть возможность проверить напряженность иммунитета", то есть, сделать исследование на количество антител в крови.Симптомы кори"Корь отличается от других заболеваний, сопровождающихся сыпью, тем, что начинается болезнь как острая респираторная вирусная инфекция: повышение температуры, кашель, насморк, покраснения глаз, осиплость голоса и такая картина длится 3-4 дня", - говорит Рымаренко. И уточняет, что есть специфические симптомы – белые пятнышки на слизистой ротовой полости.На четвертый-пятый день болезни начинается сыпь, "крупная, красная", которая появляется этапами: первый день – на лице и шее, второй день – туловище и третий день – на конечностях.Врач отмечает, что "если все благополучно и нет осложнений", то на пятый день с момента появления сыпи пациент уже не заразен, и начинается улучшение его самочувствия. Заболевание длится около 10 дней.При этом, уточняет инфекционист, в инкубационный период, который длится от 8 до 18 дней, еще может не быть симптомов, но человек уже заразен.Читайте также на РИА Новости Крым:Больные туберкулезом с новых территорий едут в КрымКакой кашель может "говорить" о туберкулезе

https://crimea.ria.ru/20230224/kor-nastupaet-kogo-kosnetsya-podchischayuschaya-immunizatsiya-1127167374.html

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