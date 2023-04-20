https://crimea.ria.ru/20230420/lekarstva-net-ot-kori-spaset-tolko-vaktsinatsiya-1128279990.html
Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация
Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация
От кори нет лекарства, поэтому защитить от возможных страшных последствий этого заболевания может только вакцинация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T13:42
2023-04-20T13:42
2023-04-20T13:53
радио "спутник в крыму"
ситуация с корью в крыму
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
наталья рымаренко
корь
вакцина
вакцинация
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121192159_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bcb580554da3fd99f62aa11462b76b33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. От кори нет лекарства, поэтому защитить от возможных страшных последствий этого заболевания может только вакцинация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила первый замдиректора по учебно-методической работе института Медакадемии им. Георгиевского КФУ, врач-инфекционист Наталья Рымаренко."Заболевание это очень заразное. Индекс контагиозности, то есть заразности - практически это стопроцентный риск заражения", - говорит врач. И поясняет: заразиться можно даже от человека, который живет с вами в одном подъезде, и не обязательно с ним контактировать.Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи зарегистрированы в 44 регионах страны.Кому нужна вакцинацияПо словам доктора, дети от кори должны быть привиты дважды."Первая вакцинация в год и ревакцинация в 6 лет. Те, кто не прошел вакцинацию по каким-то причинам, если были какие-то временные противопоказания, должны все пересмотреть", - считает эксперт.Кроме того, вакцинироваться должны и взрослые, если по каким-то причинам они не были привиты в детстве.По ее словам, когда в стране началась вспышка кори, Роспотребнадзор издал указ о "подчищающей" вакцинации: те, кто не вакцинирован в достаточном количестве или же не вакцинирован вовсе должны быть вакцинированы сейчас. Соответствующий приказ действует до конца года."Эта работа структурирована медицинскими организациями, в нее включены все, создаются иммунологические комиссии. Кроме этого, сейчас идет десятидневка, работает "горячая линия" Роспотребнадзора, все интересующиеся граждане, которые не уверены, что они вакцинированы и волнуется по этому поводу, могут задавать вопросы иммунологу и решить вопросы о своей вакцинации", - сообщила инфекционист.Номер телефона "горячей линии": +7978 919 11 35, действовать она будет до 28 апреля.Главная опасность кориВрач-инфекционист напомнила, что корь протекает нелегко, особенно у взрослых. Могут возникнуть осложнения: отит, синусит, а также тяжелая вирусная пневмония и даже энцефалит.По ее словам, за годы своего существования человечество готово к встрече с новыми вирусами и заболеваниями, иммунитет "тренируется на протяжении жизни". Однако свои коррективы в текущую эпидситуацию мог внести и ковид, "мы не знаем, как организм отреагирует". Поэтому в данном случае нужно вакцинироваться".Успеть после контактаПо словам врача, если человек понял, что у него был контакт с заболевшим корью, нужно успеть вакцинироваться в первые 72 часа. И это спасает от осложнений.Врач отметила, что сегодня в медицинском учреждении "есть возможность проверить напряженность иммунитета", то есть, сделать исследование на количество антител в крови.Симптомы кори"Корь отличается от других заболеваний, сопровождающихся сыпью, тем, что начинается болезнь как острая респираторная вирусная инфекция: повышение температуры, кашель, насморк, покраснения глаз, осиплость голоса и такая картина длится 3-4 дня", - говорит Рымаренко. И уточняет, что есть специфические симптомы – белые пятнышки на слизистой ротовой полости.На четвертый-пятый день болезни начинается сыпь, "крупная, красная", которая появляется этапами: первый день – на лице и шее, второй день – туловище и третий день – на конечностях.Врач отмечает, что "если все благополучно и нет осложнений", то на пятый день с момента появления сыпи пациент уже не заразен, и начинается улучшение его самочувствия. Заболевание длится около 10 дней.При этом, уточняет инфекционист, в инкубационный период, который длится от 8 до 18 дней, еще может не быть симптомов, но человек уже заразен.Читайте также на РИА Новости Крым:Больные туберкулезом с новых территорий едут в КрымКакой кашель может "говорить" о туберкулезе
https://crimea.ria.ru/20230224/kor-nastupaet-kogo-kosnetsya-podchischayuschaya-immunizatsiya-1127167374.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121192159_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0eb5c2e3a9aa7fa9315a846360586fac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация с корью в крыму, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, наталья рымаренко, корь, вакцина, вакцинация, крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. От кори нет лекарства, поэтому защитить от возможных страшных последствий этого заболевания может только вакцинация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила первый замдиректора по учебно-методической работе института Медакадемии им. Георгиевского КФУ, врач-инфекционист Наталья Рымаренко.
"Заболевание это очень заразное. Индекс контагиозности, то есть заразности - практически это стопроцентный риск заражения", - говорит врач. И поясняет: заразиться можно даже от человека, который живет с вами в одном подъезде, и не обязательно с ним контактировать.
Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация с корью в России
осложняется, случаи зарегистрированы в 44 регионах страны
.
Кому нужна вакцинация
По словам доктора, дети от кори должны быть привиты дважды.
"Первая вакцинация в год и ревакцинация в 6 лет. Те, кто не прошел вакцинацию по каким-то причинам, если были какие-то временные противопоказания, должны все пересмотреть", - считает эксперт.
Кроме того, вакцинироваться должны и взрослые, если по каким-то причинам они не были привиты в детстве.
"Если у взрослых до 35 лет включительно нет этих двух вакцин, они должны быть вакцинированы. К третьей категории граждан относятся взрослые от 36 лет – в этой группе должны быть вакцинированы не все, а те, кто находятся в контактной среде – медработники, сотрудники общепита, все те люди, которые находятся в тесном контакте с огромным количеством людей", - поясняет Рымаренко.
По ее словам, когда в стране началась вспышка кори, Роспотребнадзор издал указ о "подчищающей" вакцинации: те, кто не вакцинирован в достаточном количестве или же не вакцинирован вовсе должны быть вакцинированы сейчас. Соответствующий приказ действует до конца года.
"Эта работа структурирована медицинскими организациями, в нее включены все, создаются иммунологические комиссии. Кроме этого, сейчас идет десятидневка, работает "горячая линия" Роспотребнадзора, все интересующиеся граждане, которые не уверены, что они вакцинированы и волнуется по этому поводу, могут задавать вопросы иммунологу и решить вопросы о своей вакцинации", - сообщила инфекционист.
Номер телефона "горячей линии": +7978 919 11 35, действовать она будет до 28 апреля.
Главная опасность кори
Врач-инфекционист напомнила, что корь протекает нелегко, особенно у взрослых. Могут возникнуть осложнения: отит, синусит, а также тяжелая вирусная пневмония и даже энцефалит.
"Детей начинают прививать от кори с года, а дети до года вообще не защищены никаким титром антител. И это та категория, которая дает значительную смертность. Специфического лечения нет. У нас нет лекарства, которое мы используем при кори", - акцентирует внимание Наталья Рымаренко.
По ее словам, за годы своего существования человечество готово к встрече с новыми вирусами и заболеваниями, иммунитет "тренируется на протяжении жизни". Однако свои коррективы в текущую эпидситуацию мог внести и ковид, "мы не знаем, как организм отреагирует". Поэтому в данном случае нужно вакцинироваться".
Успеть после контакта
По словам врача, если человек понял, что у него был контакт с заболевшим корью, нужно успеть вакцинироваться в первые 72 часа. И это спасает от осложнений.
"Роспотребнадзор Крыма озвучил, что медицинские учреждения региона полностью обеспечены вакциной от кори и все категории лиц, которым необходима прививка, могут обратиться в поликлинику, где и будут вакцинированы", - говорит Рымаренко.
Врач отметила, что сегодня в медицинском учреждении "есть возможность проверить напряженность иммунитета", то есть, сделать исследование на количество антител в крови.
Симптомы кори
"Корь отличается от других заболеваний, сопровождающихся сыпью, тем, что начинается болезнь как острая респираторная вирусная инфекция: повышение температуры, кашель, насморк, покраснения глаз, осиплость голоса и такая картина длится 3-4 дня", - говорит Рымаренко. И уточняет, что есть специфические симптомы – белые пятнышки на слизистой ротовой полости.
На четвертый-пятый день болезни начинается сыпь, "крупная, красная", которая появляется этапами: первый день – на лице и шее, второй день – туловище и третий день – на конечностях.
"Когда выступает сыпь, пациенту становится хуже, температура снова на пике, слабость, вялость, высокая интоксикация организма", - уточняет она.
Врач отмечает, что "если все благополучно и нет осложнений", то на пятый день с момента появления сыпи пациент уже не заразен, и начинается улучшение его самочувствия. Заболевание длится около 10 дней.
При этом, уточняет инфекционист, в инкубационный период, который длится от 8 до 18 дней, еще может не быть симптомов, но человек уже заразен.
Читайте также на РИА Новости Крым: