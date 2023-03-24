https://crimea.ria.ru/20230324/kakoy-kashel-mozhet-govorit-o-tuberkuleze--1127743647.html

Какой кашель может "говорить" о туберкулезе

Какой кашель может "говорить" о туберкулезе - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Какой кашель может "говорить" о туберкулезе

Флюорография не всегда может быть информативной и вовремя показать, что человек заболел туберкулезом. Основной симптом туберкулеза – это кашель, который длится... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T21:30

2023-03-24T21:30

2023-03-24T21:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Флюорография не всегда может быть информативной и вовремя показать, что человек заболел туберкулезом. Основной симптом туберкулеза – это кашель, который длится больше двух-трех недель. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Крыма Лилия Мамотенко.Симптомы туберкулеза у взрослыхПо ее словам, человек, заболевший туберкулезом, быстрее устает при выполнении обычной работы, у него появляется потливость, особенно в ночное время. Также может незначительно подниматься к вечеру температура."Грозный симптом туберкулеза – кровохаркание, который может закончиться кровотечением и летальным исходом", - сказала Мамотенко и призвала людей "не сидеть и ждать, а идти к врачу". "Не правильно идти в аптеку и советоваться с провизором, а "какой сиропчик попить", добавила она.Для того чтобы минимизировать риски заболеть, важно отказаться от вредных привычек и стараться вести здоровый образ жизни, спасть 8 часов и правильно питаться, напомнила врач."Если человек все это будет соблюдать и вовремя обратится к врачу, заметив у себе симптомы болезни, все будет нормально. Туберкулез – излечим", - заверила она.Симптомы туберкулеза у детейПо ее словам, для детей младшего возраста характерно отсутствие прибавки в весе, сниженный аппетит. Дети старшего возраста – худеют."Дети лучше отражают эпидемиологическую ситуацию, потому что более чувствительны к инфекции. Так, за прошлый год заболеваемость детей до 14 лет выросла на 50%, а подростковая заболеваемость выросла в два раза – это следствие несвоевременного выявления туберкулеза у взрослых", - считает Яворская.По ее словам, заражаются дети от "взрослых бактериовыделителей". Тогда как "если болеет ребенок, то заразиться от него практически невозможно, это особенности первичного туберкулеза"."Если в окружении ребенка поздно выявляется туберкулез, то высокий риск, что и дети инфицируются. Взрослые должны вовремя проходить обследование, даже тогда, когда нет жалоб. Если в семье растут дети, необходимо раз в год проходить флюорографическое обследование. Детям же необходимо ежегодно проводить внутрикожную диагностическую пробу (Манту), чтобы выявить не заболевание, а латентную туберкулезную инфекцию, и вовремя оказать необходимую помощь", - сказала Яворская.По ее словам, если ребенка не вовремя обследовать, то риск, что он заболеет, существенно возрастает.БЦЖ в роддоме: не надо бояться"Первая прививка, которую ребенок получает в роддоме, это БЦЖ. Сейчас мы прививаем детей не полноценной вакциной, а ослабленной – БЦЖ-М, такой раньше прививали детей, у которых был временный медотвод. Научно доказано, что данная дозировка достаточна для того, чтобы сформировался поствакцинальный иммунитет, защищающий детей от смертельных форм туберкулеза", - рассказала специалист-фтизиатр.По словам Яворской, полностью защитить организм от заболевания вакцинация не может, но она убережет от смертельных форм и неблагоприятного течения заболевания.Кроме того, такие родители, говорит медик, ограничивают и в других правах своих детей, так как есть ограничения для посещения образовательного учреждения, потому что не обследованный на туберкулез ребенок не может посещать детский коллектив. И администрация образовательного учреждения несет ответственность за обследование детей.Специалист также отметила, что в последнее время "уменьшилось количество отказников от прививок от БЦЖ, "что радует"."Родители стали щепетильнее относиться к здоровью своих малышей. В то же время, отказников от обследования на туберкулез - пробы Манту, от диаскинтеста, сохраняется еще большое количество", - констатировала она.Читайте также на РИА Новости Крым:Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизацияЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппуКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок

https://crimea.ria.ru/20230324/mify-i-pravda-o-tuberkuleze-kogo-i-kak-lechat-v-krymu-1127725275.html

https://crimea.ria.ru/20230324/skolko-rossiya-tratit-na-lechenie-bolnykh-tuberkulezom-1127740765.html

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