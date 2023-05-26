https://crimea.ria.ru/20230526/v-krymu-snyaty-vse-ogranicheniya-po-covid-19-1128974151.html
В Крыму сняты все ограничения по COVID-19
В Крыму сняты все ограничения по COVID-19 - РИА Новости Крым, 26.05.2023
В Крыму сняты все ограничения по COVID-19
В Крыму сняты все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T11:07
2023-05-26T11:07
2023-05-26T12:10
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
сергей аксенов
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122227155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7487a8f94b6db74e317581c5054dbf0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Крыму сняты все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.С самого начала пандемии на полуострове были введены ограничение по коронавирусу, которые, в зависимости от эпидситуации, ужесточались или смягчались. Так, действовали масочный режим и социальная дистанция, самоизоляция для заболевших, ограничительный режим в медучреждениях и стационарах, утренние фильтры в школах и требование к санобработке помещений. Кроме того, при проведении массовых мероприятий должно было быть обеспечено соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.По данным минздрава, на территории Крыма за минувшие сутки зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции, один пациент умер. Всего с начала пандемии выявлено 217 108 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за весь период – 209 765. Жертвами пандемии в регионе стали 5 430 пациентов.Как сообщалось, 5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, с 2020 года от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемостьКак уберечься от гриппа и ОРВИ весной – советы врачаCOVID-19 больше не пандемия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122227155_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_c81033eb797f13e7868cb5d6858e52d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, сергей аксенов, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма
В Крыму сняты все ограничения по COVID-19
Аксенов: в Крыму сняты все ограничения по COVID-19
11:07 26.05.2023 (обновлено: 12:10 26.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Крыму сняты все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подписал указ о снятии всех ограничительных мер, введенных в Республике Крым из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале правительства региона", - написал он в своем Telegram-канале.
С самого начала пандемии на полуострове были введены ограничение по коронавирусу, которые, в зависимости от эпидситуации, ужесточались или смягчались. Так, действовали масочный режим и социальная дистанция, самоизоляция для заболевших, ограничительный режим в медучреждениях и стационарах, утренние фильтры в школах и требование к санобработке помещений. Кроме того, при проведении массовых мероприятий должно было быть обеспечено соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
По данным минздрава, на территории Крыма за минувшие сутки зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции, один пациент умер. Всего с начала пандемии выявлено 217 108 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за весь период – 209 765. Жертвами пандемии в регионе стали 5 430 пациентов.
Как сообщалось, 5 мая Всемирная организация здравоохранения официально
отменила статус пандемии COVID-19. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, с 2020 года от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.
Читайте также на РИА Новости Крым: