https://crimea.ria.ru/20230526/v-krymu-snyaty-vse-ogranicheniya-po-covid-19-1128974151.html

В Крыму сняты все ограничения по COVID-19

В Крыму сняты все ограничения по COVID-19 - РИА Новости Крым, 26.05.2023

В Крыму сняты все ограничения по COVID-19

В Крыму сняты все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T11:07

2023-05-26T11:07

2023-05-26T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Крыму сняты все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.С самого начала пандемии на полуострове были введены ограничение по коронавирусу, которые, в зависимости от эпидситуации, ужесточались или смягчались. Так, действовали масочный режим и социальная дистанция, самоизоляция для заболевших, ограничительный режим в медучреждениях и стационарах, утренние фильтры в школах и требование к санобработке помещений. Кроме того, при проведении массовых мероприятий должно было быть обеспечено соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.По данным минздрава, на территории Крыма за минувшие сутки зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции, один пациент умер. Всего с начала пандемии выявлено 217 108 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за весь период – 209 765. Жертвами пандемии в регионе стали 5 430 пациентов.Как сообщалось, 5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, с 2020 года от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемостьКак уберечься от гриппа и ОРВИ весной – советы врачаCOVID-19 больше не пандемия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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