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COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемость
COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемость - РИА Новости Крым, 23.05.2023
COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемость
Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 21 регионе России, в медучреждения страны госпитализированы 3529 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T13:33
2023-05-23T13:33
2023-05-23T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 21 регионе России, в медучреждения страны госпитализированы 3529 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.За неделю в медучреждения страны госпитализированы 3 529 человек, что на 1,8% меньше, чем на предыдущей неделе. Подтверждены 183 летальных исхода у пациентов с ковидом. Выписаны с выздоровлением 23 618 человек.COVID-19 в Крыму и СевастополеПо данным оперштаба, в Крыму за неделю выявлено 192 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе 41 - за минувшие сутки. Госпитализированы 55 пациентов, выздоровели – 227. Летальных исходов за неделю не зарегистрировано.В Севастополе за семидневку заболели 79 человек, один пациент скончался. В медучреждения города госпитализированы 12 человек, выписаны 99.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уберечься от гриппа и ОРВИ весной – советы врачаКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиCOVID-19 больше не пандемия
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COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемость
Заболеваемость COVID-19 выросла в 21 регионе России
13:33 23.05.2023 (обновлено: 13:44 23.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 21 регионе России, в медучреждения страны госпитализированы 3529 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте Российской Федерации, в том числе в восьми регионах - более чем в среднем по стране. Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах Российской Федерации, в том числе в 20 регионах - более чем в среднем по стране", - говорится в Telegram-канале ведомства.
За неделю в медучреждения страны госпитализированы 3 529 человек, что на 1,8% меньше, чем на предыдущей неделе. Подтверждены 183 летальных исхода у пациентов с ковидом. Выписаны с выздоровлением 23 618 человек.
COVID-19 в Крыму и Севастополе
По данным оперштаба, в Крыму за неделю выявлено 192 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе 41 - за минувшие сутки. Госпитализированы 55 пациентов, выздоровели – 227. Летальных исходов за неделю не зарегистрировано.
В Севастополе за семидневку заболели 79 человек, один пациент скончался. В медучреждения города госпитализированы 12 человек, выписаны 99.
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