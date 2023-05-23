https://crimea.ria.ru/20230523/covid-19-ne-sdaetsya-v-21-regione-rossii-vyrosla-zabolevaemost-1128903772.html

COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемость

COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемость - РИА Новости Крым, 23.05.2023

COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемость

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 21 регионе России, в медучреждения страны госпитализированы 3529 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T13:33

2023-05-23T13:33

2023-05-23T13:44

коронавирус

коронавирус в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 21 регионе России, в медучреждения страны госпитализированы 3529 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.За неделю в медучреждения страны госпитализированы 3 529 человек, что на 1,8% меньше, чем на предыдущей неделе. Подтверждены 183 летальных исхода у пациентов с ковидом. Выписаны с выздоровлением 23 618 человек.COVID-19 в Крыму и СевастополеПо данным оперштаба, в Крыму за неделю выявлено 192 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе 41 - за минувшие сутки. Госпитализированы 55 пациентов, выздоровели – 227. Летальных исходов за неделю не зарегистрировано.В Севастополе за семидневку заболели 79 человек, один пациент скончался. В медучреждения города госпитализированы 12 человек, выписаны 99.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уберечься от гриппа и ОРВИ весной – советы врачаКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиCOVID-19 больше не пандемия

https://crimea.ria.ru/20230316/letuchiy-virus-pochemu-krym-slozhnyy-region-po-ptichemu-grippu-1127561835.html

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