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Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости

Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости

Цифры статистики Роспотребнадзора по количеству заболевших новой короновирусной инфекцией снижаются, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" главный врач Центра РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T08:24

2023-04-06T08:24

2023-04-06T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Цифры статистики Роспотребнадзора по количеству заболевших новой короновирусной инфекцией снижаются, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Коронавирус в Крыму"Если брать статистику по Крыму, то за последнюю неделю количество заболевших уменьшилось на 10%. Общероссийские цифры снизились на 13,3% по заболеваемости гриппом и на 12,6% - по коронавирусу", - проинформировал эксперт.По его словам, среди всех фиксируемых сейчас вирусных заболеваний примерно 37% занимает грипп, остальное – рино- и респираторные вирусы.Согласно данным Роспотребнадзора за 5 апреля, в Крыму и Севастополе был зарегистрирован 91 новый случай заболевания, скончался за сутки один человек.Владимир Мещеряков напомнил, что в России действует специальная программа реабилитации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Для таких лиц существует углубленная диспансеризация, которая включает более широкий спектр исследований, чем обычная плановая."Как раз она направлена на выявление последствий, которые вызывает коронавирусная инфекция. Есть реестр переболевших, все перенесшие COVID-19 граждане стоят на учете по месту прикрепления, и они активно приглашаются на прохождение углубленной диспансеризации", - напомнил главный врач Центра общественного здоровья.Бесплатный медосмотрПо данным замминистра здравоохранения РК Антона Лясковского, более двухсот тысяч жителей Крыма с начала года прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. "За первый квартал года профилактическими мероприятиями охвачены 217 542 человека", - цитирует Лясковского пресс-служба минздрава Крыма.Из этого числа почти 99 тысяч крымчан проверили состояние здоровья в рамках диспансеризации, в том числе после коронавируса. Остальные 118,5 тысяч пациентов проходили профилактические медосмотры от предприятий и организаций.Всего в этом году крымские медики планируют обследовать более миллиона крымчан или 54,2% от общего числа жителей полуострова. Сейчас план выполнен на 21%.Кто может пройти диспансеризацию в 2023 годуКак уточнили в пресс-службе минздрава, в этом году бесплатную диспансеризацию могут пройти жители республики, рожденные в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годах, а также граждане старше 40 лет.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, диспансеризация включает анкетный опрос, прием у терапевта, измерение роста, массы тела, окружности талии, артериального давления, анализ уровня холестерина и глюкозы в крови. Определение сердечно-сосудистого риска, электрокардиографию для людей старше 35 лет, флюорографию, осмотр акушером-гинекологом для женщин. В зависимости от возраста и показаний пациенту могут назначить и другие исследования, например, осмотр невролога или психотерапевта. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизниНовые регионы России дополнительно получат 435 млн на медосмотры детейВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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