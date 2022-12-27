https://crimea.ria.ru/20221227/osvobozhdennye-regiony-dopolnitelno-poluchat-435-mln-na-medosmotry-detey-1126149596.html

Новые регионы России дополнительно получат 435 млн на медосмотры детей

Новые регионы России дополнительно получат 435 млн на медосмотры детей - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Новые регионы России дополнительно получат 435 млн на медосмотры детей

Новые регионы России дополнительно получат 435 млн рублей на проведение детских медосмотров, сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики. РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T11:44

2022-12-27T11:44

2022-12-27T11:45

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

здравоохранение в россии

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новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Новые регионы России дополнительно получат 435 млн рублей на проведение детских медосмотров, сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики. Деньги выделены из резервного фонда Кабмина, это дополнительная субсидия. В октябре на эти цели предоставили свыше 353 млн руб. Отмечается, что данная мера позволит провести медицинские осмотры более чем 100 тысячам детей.Ранее президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырех новых субъектах страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Работа должна быть организована, в том числе, выездными бригадами прямо в детских садах и школах. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5,5 тысяч жителей Донбасса получили компенсации за утраченное жильеПутин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%В Херсонской области планируют построить новые поселки

https://crimea.ria.ru/20221203/vlastyam-kryma-porucheno-usilit-rabotu-po-adaptatsii-pereselentsev-1125661243.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

новые регионы россии

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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, здравоохранение в россии, экономика, правительство россии, общество, новые регионы россии