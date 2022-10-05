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Врачи осмотрят детей в новых регионах России - поручение Путина - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Врачи осмотрят детей в новых регионах России - поручение Путина
Врачи осмотрят детей в новых регионах России - поручение Путина - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Врачи осмотрят детей в новых регионах России - поручение Путина
Президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырех новых субъектах страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T16:03
2022-10-05T16:03
новые регионы россии
владимир путин (политик)
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырех новых субъектах страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Глава государства также отметил, что в преддверии осенних каникул важно продумать вопрос организации детского отдыха, "особенно на тех территориях, где до сих пор еще не спокойно или даже опасно".Он также подчеркнул, что федеральные власти будут помогать совершенствовать учебный процесс, восстанавливать и ремонтировать школы, а также строить новые учебные учреждения.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
https://crimea.ria.ru/20220729/putin-poruchil-postroit-v-dnr-meditsinskiy-i-perinatalnyy-tsentry-1123996767.html
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новые регионы россии, владимир путин (политик), здравоохранение в россии, общество
Врачи осмотрят детей в новых регионах России - поручение Путина

Путин поручил провести диспансеризацию детей в новых регионах России

16:03 05.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкНа приеме у педиатра
На приеме у педиатра - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырех новых субъектах страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"На новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи. Часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации прямо в детских садах и школах", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Глава государства также отметил, что в преддверии осенних каникул важно продумать вопрос организации детского отдыха, "особенно на тех территориях, где до сих пор еще не спокойно или даже опасно".
Он также подчеркнул, что федеральные власти будут помогать совершенствовать учебный процесс, восстанавливать и ремонтировать школы, а также строить новые учебные учреждения.
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
 
Новые регионы РоссииВладимир Путин (политик)Здравоохранение в РоссииОбщество
 
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