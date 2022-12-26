https://crimea.ria.ru/20221226/bolee-55-tysyach-zhiteley-donbassa-poluchili-kompensatsii-za-utrachennoe-zhile-1126136941.html

Более 5,5 тысяч жителей Донбасса получили компенсации за утраченное жилье

Более 5,5 тысяч жителей Донбасса получили компенсации за утраченное жилье - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Более 5,5 тысяч жителей Донбасса получили компенсации за утраченное жилье

Более 5,5 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили выплаты за утраченное жилье и имущество, эту работу в регионе будут ускорять, написал в своем... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T12:02

2022-12-26T12:02

2022-12-26T12:02

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Более 5,5 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили выплаты за утраченное жилье и имущество, эту работу в регионе будут ускорять, написал в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. По словам главы республиканского правительства, в регионе работает 38 "горячих линий" и 55 пунктов приема заявлений, однако выдачу ордеров и ключей от новых квартир, построенных российскими строителями, необходимо ускорять. В частности динамика недостаточна в Мариуполе.По решению властей РФ, жители Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут получить жилищный сертификат, который дает право на получение социальной выплаты для приобретения собственного жилья. Сертификат выдается из расчета 33 квадратных метра на одного человека, 42 квадратных метра на семью из двух человек, по 18 "квадратов" на каждого в семье из трех и более человек. Размер выплаты по сертификату составляет 83 420 рублей за "квадрат".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%Какой ущерб Украина нанесла Донецкой Народной РеспубликеВ Херсонской области планируют построить новые поселки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), общество, новости, соцзащита, пособия и выплаты