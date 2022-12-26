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Более 5,5 тысяч жителей Донбасса получили компенсации за утраченное жилье - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Более 5,5 тысяч жителей Донбасса получили компенсации за утраченное жилье
Более 5,5 тысяч жителей Донбасса получили компенсации за утраченное жилье - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Более 5,5 тысяч жителей Донбасса получили компенсации за утраченное жилье
Более 5,5 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили выплаты за утраченное жилье и имущество, эту работу в регионе будут ускорять, написал в своем... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T12:02
2022-12-26T12:02
донецкая народная республика (днр)
общество
новости
соцзащита
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Более 5,5 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили выплаты за утраченное жилье и имущество, эту работу в регионе будут ускорять, написал в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. По словам главы республиканского правительства, в регионе работает 38 "горячих линий" и 55 пунктов приема заявлений, однако выдачу ордеров и ключей от новых квартир, построенных российскими строителями, необходимо ускорять. В частности динамика недостаточна в Мариуполе.По решению властей РФ, жители Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут получить жилищный сертификат, который дает право на получение социальной выплаты для приобретения собственного жилья. Сертификат выдается из расчета 33 квадратных метра на одного человека, 42 квадратных метра на семью из двух человек, по 18 "квадратов" на каждого в семье из трех и более человек. Размер выплаты по сертификату составляет 83 420 рублей за "квадрат".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%Какой ущерб Украина нанесла Донецкой Народной РеспубликеВ Херсонской области планируют построить новые поселки
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), общество, новости, соцзащита, пособия и выплаты
Более 5,5 тысяч жителей Донбасса получили компенсации за утраченное жилье

Хоченко: жители ДНР получили почти 880 млн. компенсаций за утраченное жилье

12:02 26.12.2022
 
Скриншот с фильма "Мирные"
Скриншот с фильма Мирные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Более 5,5 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили выплаты за утраченное жилье и имущество, эту работу в регионе будут ускорять, написал в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

"Более 5,5 тысяч жителей Донецкой Народной Республики, утративших жилье и имущество в результате агрессии со стороны Украины, получили компенсацию. Сумма выплат составила почти 878 миллионов рублей", — констатировал Хоценко.

По словам главы республиканского правительства, в регионе работает 38 "горячих линий" и 55 пунктов приема заявлений, однако выдачу ордеров и ключей от новых квартир, построенных российскими строителями, необходимо ускорять. В частности динамика недостаточна в Мариуполе.
По решению властей РФ, жители Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут получить жилищный сертификат, который дает право на получение социальной выплаты для приобретения собственного жилья. Сертификат выдается из расчета 33 квадратных метра на одного человека, 42 квадратных метра на семью из двух человек, по 18 "квадратов" на каждого в семье из трех и более человек. Размер выплаты по сертификату составляет 83 420 рублей за "квадрат".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ОбществоНовостиСоцзащитаПособия и выплаты
 
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