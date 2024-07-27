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ВСУ опять потеряли почти две тысячи боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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ВСУ опять потеряли почти две тысячи боевиков за сутки
ВСУ опять потеряли почти две тысячи боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 27.07.2024
ВСУ опять потеряли почти две тысячи боевиков за сутки
Армия России улучшила положение по переднему краю сразу на нескольких участках фронта, уничтожила порядка 1908 украинских боевиков за сутки и сожгла десятки... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T14:54
2024-07-27T14:54
новости сво
новости
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Армия России улучшила положение по переднему краю сразу на нескольких участках фронта, уничтожила порядка 1908 украинских боевиков за сутки и сожгла десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом говорится в сводке Минобороны в субботу.За сутки подразделения группировки войск "Север"отразили две вражеские контратаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области.На западном направлении бойцы группировки "Запад" отразили атака врага, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника возле Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана.На этом участке фронта ВСУ за сутки лишились до 570 боевиков, а также танка, боевой бронемашины "Козак", четырех автомобилей, гаубицы М198 производства США, гаубицы "Мста-Б", двух САУ "Гвоздика" и гаубицы у L-119, доставленной из Великобритании, перечисли в Минобороны.Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На южной линии фронта Армия России также заняла более выгодные рубежи и позиции, враг разбит возле населенных пунктов Ступочки, Катериновка, Максимильяновка и Северск.ВСУ потеряли до 540 боевиков, четыре боевые бронемашины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм американская гаубица М198, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 из Великобритании и 105-мм орудие М119, поставленное из США.ВСУ потеряли на этом направлении до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, пять автомобилей, 122-мм САУ "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в окрестностях Нескучного, Времевки и Великой Новоселки.Убитыми и ранеными украинская стороны потеряла до 125 человек, две боевые бронемашины, девять автомобилей, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино, а также Тягинка и Понятовка.Ранее в субботу в Минобороны рапортовали, что ВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР. Накануне в Минобороны РФ заявили, что армия России за неделю нанесла 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению пороха, производству и ремонту бронетанковой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:17 морпехов ВСУ сдались в плен – МинобороныУкраинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкорНад Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, украина
ВСУ опять потеряли почти две тысячи боевиков за сутки

Армия России уничтожила за сутки почти две тысячи боевиков ВСУ и улучшила положение

14:54 27.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Армия России улучшила положение по переднему краю сразу на нескольких участках фронта, уничтожила порядка 1908 украинских боевиков за сутки и сожгла десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом говорится в сводке Минобороны в субботу.
За сутки подразделения группировки войск "Север"отразили две вражеские контратаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области.
"Потери противника составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов", - уточнили в Минобороны.
На западном направлении бойцы группировки "Запад" отразили атака врага, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника возле Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана.
На этом участке фронта ВСУ за сутки лишились до 570 боевиков, а также танка, боевой бронемашины "Козак", четырех автомобилей, гаубицы М198 производства США, гаубицы "Мста-Б", двух САУ "Гвоздика" и гаубицы у L-119, доставленной из Великобритании, перечисли в Минобороны.
Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На южной линии фронта Армия России также заняла более выгодные рубежи и позиции, враг разбит возле населенных пунктов Ступочки, Катериновка, Максимильяновка и Северск.
ВСУ потеряли до 540 боевиков, четыре боевые бронемашины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм американская гаубица М198, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 из Великобритании и 105-мм орудие М119, поставленное из США.
"Уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в пресс-службе Минобороны.
ВСУ потеряли на этом направлении до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, пять автомобилей, 122-мм САУ "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в окрестностях Нескучного, Времевки и Великой Новоселки.
Убитыми и ранеными украинская стороны потеряла до 125 человек, две боевые бронемашины, девять автомобилей, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино, а также Тягинка и Понятовка.
"Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке.
Ранее в субботу в Минобороны рапортовали, что ВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР. Накануне в Минобороны РФ заявили, что армия России за неделю нанесла 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению пороха, производству и ремонту бронетанковой техники.
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