https://crimea.ria.ru/20241223/5-let-nazad-pervyy-poezd-proshel-krymskiy-most-kak-pozdravyat-passazhirov-1142800556.html

5 лет назад возобновили движение поездов в Крым: как поздравят пассажиров

5 лет назад возобновили движение поездов в Крым: как поздравят пассажиров - РИА Новости Крым, 23.12.2024

5 лет назад возобновили движение поездов в Крым: как поздравят пассажиров

Пять лет назад, 23 декабря 2019 года в Севастополь с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился поезд "Таврия" – первый после завершения строительства... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T06:34

2024-12-23T06:34

2024-12-23T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Пять лет назад, 23 декабря 2019 года в Севастополь с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился поезд "Таврия" – первый после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста. Прибыл состав из Петербурга на полуостров 25 декабря, в этот же день в Симферополе встречали и первый поезд из Москвы. Как будут поздравлять пассажиров в эти юбилейные дни, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Кроме того, по информации перевозчика, пассажиры смогут поучаствовать в праздничной викторине. Победители получат памятные призы на станции прибытия – в Севастополе и Симферополе.Также на перронах этих двух городов полуострова состоится еще одна акция - пассажирам предложат нарисовать общими усилиями картину с поездом "Таврия"."Специально к 5-летию в нашей легендарной "семерке" мы соберем тех, кто работал во время запуска – в первых рейсах", - сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика.Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала 24 декабря.Все об открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый годПоезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталосьРасписание поездов в Крым меняется с 15 декабря

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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