5 лет назад возобновили движение поездов в Крым: как поздравят пассажиров
Пассажиров поздравят с пятилетием запуска первого состава по Крымскому мосту
06:34 23.12.2024 (обновлено: 08:23 23.12.2024)
© РИА Новости КрымПервый пассажирский поезд пересек Крымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Пять лет назад, 23 декабря 2019 года в Севастополь с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился поезд "Таврия" – первый после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста. Прибыл состав из Петербурга на полуостров 25 декабря, в этот же день в Симферополе встречали и первый поезд из Москвы. Как будут поздравлять пассажиров в эти юбилейные дни, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь выйдет наш поезд "семерка", 24 декабря из Москвы в Симферополь проследует состав № 28. По случаю юбилея пассажирам будут вручены пряники с надписью "5 лет "Таврия"", - сказали в ГСЭ.
Кроме того, по информации перевозчика, пассажиры смогут поучаствовать в праздничной викторине. Победители получат памятные призы на станции прибытия – в Севастополе и Симферополе.
"Совместно с Почтой Крыма мы подготовили открытки с фотографиями поездов "Таврия". Их можно будет отправить по любому адресу по прибытии на платформы, где будут находиться мобильные почтовые ящики. На открытки сотрудники почты наклеят марки, поставят юбилейные штемпели, которые выпущены для Севастополя и Симферополя", - добавляют в ГСЭ.
Также на перронах этих двух городов полуострова состоится еще одна акция - пассажирам предложат нарисовать общими усилиями картину с поездом "Таврия".
"Специально к 5-летию в нашей легендарной "семерке" мы соберем тех, кто работал во время запуска – в первых рейсах", - сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика.
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала 24 декабря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: