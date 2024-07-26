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Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27 - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27
Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27 - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27
Истребитель Су-27 поднят в воздух над акваторией Черного моря из-за приближения к российским границам трех самолетов ВВС Великобритании. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T18:45
2024-07-26T18:55
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
черное море
великобритания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Истребитель Су-27 поднят в воздух над акваторией Черного моря из-за приближения к российским границам трех самолетов ВВС Великобритании. Об этом сообщает Минобороны.При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись – нарушения государственной границы не допущено. После Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. "Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - добавили в Минобороны.24 июля российский истребитель также был поднят в воздух из-за обнаружения трех британских самолетов над акваторией Черного моря.
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министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, черное море, великобритания, авиация, новости, новости крыма, происшествия
Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27

Су-27 поднят над Черным морем из-за двух истребителей и самолета-разведчика Британии

18:45 26.07.2024 (обновлено: 18:55 26.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкИстребитель Су-27
Истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Истребитель Су-27 поднят в воздух над акваторией Черного моря из-за приближения к российским границам трех самолетов ВВС Великобритании. Об этом сообщает Минобороны.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись – нарушения государственной границы не допущено. После Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - добавили в Минобороны.
24 июля российский истребитель также был поднят в воздух из-за обнаружения трех британских самолетов над акваторией Черного моря.
 
Министерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяЧерное мореВеликобританияАвиацияНовостиНовости КрымаПроисшествия
 
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18:45Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27
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