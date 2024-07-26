https://crimea.ria.ru/20240726/nad-chernym-morem-zasekli-samolety-vvs-britanii--v-nebo-podnyat-su-27-1139154514.html

Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27

Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27 - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27

Истребитель Су-27 поднят в воздух над акваторией Черного моря из-за приближения к российским границам трех самолетов ВВС Великобритании. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T18:45

2024-07-26T18:45

2024-07-26T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Истребитель Су-27 поднят в воздух над акваторией Черного моря из-за приближения к российским границам трех самолетов ВВС Великобритании. Об этом сообщает Минобороны.При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись – нарушения государственной границы не допущено. После Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. "Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - добавили в Минобороны.24 июля российский истребитель также был поднят в воздух из-за обнаружения трех британских самолетов над акваторией Черного моря.

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, черное море, великобритания, авиация, новости, новости крыма, происшествия