https://crimea.ria.ru/20240724/su-27-podnyali-v-vozdukh-iz-za-samoletov-vvs-britanii-nad-chernym-morem--1139101549.html

Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем

Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем

Три самолета ВВС Британии приблизились к российской границе над акваторией Черного моря, в воздух подняли российский истребитель Су-27. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T17:04

2024-07-24T17:04

2024-07-24T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Три самолета ВВС Британии приблизились к российской границе над акваторией Черного моря, в воздух подняли российский истребитель Су-27. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как подчеркнули в Минобороны, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. Министерство подчеркнуло, что Су-27 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, черное море, министерство обороны рф, авиация, происшествия