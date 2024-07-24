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Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем
Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем
Три самолета ВВС Британии приблизились к российской границе над акваторией Черного моря, в воздух подняли российский истребитель Су-27. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T17:04
2024-07-24T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Три самолета ВВС Британии приблизились к российской границе над акваторией Черного моря, в воздух подняли российский истребитель Су-27. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как подчеркнули в Минобороны, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. Министерство подчеркнуло, что Су-27 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.
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Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем
Над Черным морем подняли в воздух истребитель Су-27 из-за самолетов ВВС Британии
17:04 24.07.2024 (обновлено: 17:11 24.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Три самолета ВВС Британии приблизились к российской границе над акваторией Черного моря, в воздух подняли российский истребитель Су-27. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к госгранице РФ. В целях недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Минобороны, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании.
"При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы России не допущено", - подчеркнули в ведомстве.
Министерство подчеркнуло, что Су-27 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.