https://crimea.ria.ru/20241223/novogodnie-kanikuly-v-krymu-skolko-turistov-priedut-na-poluostrov-1142522638.html

Новогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров

Новогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Новогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров

Туристы в этом году активнее бронируют места отдыха и оздоровления в Крыму на новогодние каникулы. Откуда и сколько туристов ждут на полуострове, узнали в РИА... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-23T06:02

2024-12-23T06:02

2024-12-22T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Туристы в этом году активнее бронируют места отдыха и оздоровления в Крыму на новогодние каникулы. Откуда и сколько туристов ждут на полуострове, узнали в РИА Новости Крым.Когда ждать туристовАналогичную цифру прогнозируют и в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и отмечают, что это примерно на 5% лучше, чем год назад, – это хорошая загрузка для Крыма в новогодний, рождественский период.При этом туроператоры отмечают, что большая часть туристов заедет со второго-третьего января и будет жить в Крыму в течение недели, примерно до 10 января. Объясняют они это тем, что встреча Нового года в отеле больше подходит для молодежи, а родители с детьми чаще празднуют его дома, а уже после едут отдыхать.Кто едет в Крым зимойВ Министерстве курортов и туризма РК также рассказали, что новогодние каникулы в Крыму проводят больше всего туристов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из регионов Южного федерального округа. Предпочитают они в основном места отдыха категории 3-5 "звезд".Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отметил, что наибольшим спросом на новогодние и рождественские праздники у отдыхающих пользуется Южный берег Крыма.По словам вице-президента АТОР Сергей Ромашкина, в период новогодних каникул гости Крыма хотят больше городского отдыха. Если сами жители Крыма выбирают больше Симферополь, Севастополь, то гости – Ялту, Алушту."В большом городе больше занятий, развлечений. Да и можно просто ходить по набережной, любоваться морем, если будет хорошая погода. Из Ялты возможно быстро добраться до какой-либо достопримечательности, например, до Ласточкиного гнезда", – поделился мнением вице-президент АТОР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендронВ Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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