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В Татарстане снят режим ЧС

В Татарстане снят режим ЧС - РИА Новости Крым, 23.12.2024

В Татарстане снят режим ЧС

В Татарстане снят режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС, введенный после атаки украинских беспилотников 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T09:30

2024-12-23T09:30

2024-12-23T09:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Татарстане снят режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС, введенный после атаки украинских беспилотников 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.ВСУ атаковали Казань в субботу, 21 декабря. Пять из восьми украинских беспилотников прицельно били по жилым домам, еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса.По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три дрона подавлены средствами РЭБ.В регионе был введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что руководство города восстановит все, что было повреждено противником, и добавил, что за это противник "столкнется с многократно большими разрушениями у себя".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньКазань сегодня – в Татарстане ввели режим ЧСАтака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, татарстан, казань, режим чс