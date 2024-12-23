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В Татарстане снят режим ЧС - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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В Татарстане снят режим ЧС
В Татарстане снят режим ЧС - РИА Новости Крым, 23.12.2024
В Татарстане снят режим ЧС
В Татарстане снят режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС, введенный после атаки украинских беспилотников 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Татарстане снят режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС, введенный после атаки украинских беспилотников 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.ВСУ атаковали Казань в субботу, 21 декабря. Пять из восьми украинских беспилотников прицельно били по жилым домам, еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса.По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три дрона подавлены средствами РЭБ.В регионе был введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что руководство города восстановит все, что было повреждено противником, и добавил, что за это противник "столкнется с многократно большими разрушениями у себя".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньКазань сегодня – в Татарстане ввели режим ЧСАтака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ
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россия, новости, татарстан, казань, режим чс
В Татарстане снят режим ЧС

Власти Татарстана сняли введенный после атаки беспилотников режим ЧС

09:30 23.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВручение техники пожарно-спасательным подразделениям в Казани
Вручение техники пожарно-спасательным подразделениям в Казани - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Татарстане снят режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС, введенный после атаки украинских беспилотников 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
"Распоряжением раиса (главы – ред.) Республики Татарстан от 23 декабря 2024 года введенный ранее режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан снят", - говорится в сообщении.
ВСУ атаковали Казань в субботу, 21 декабря. Пять из восьми украинских беспилотников прицельно били по жилым домам, еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса.
По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три дрона подавлены средствами РЭБ.
В регионе был введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что руководство города восстановит все, что было повреждено противником, и добавил, что за это противник "столкнется с многократно большими разрушениями у себя".
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РоссияНовостиТатарстанКазаньРежим ЧС
 
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