https://crimea.ria.ru/20241223/armiya-rossii-osvobodila-storozhevoe-v-dnr-1142853712.html

Армия России освободила Сторожевое в ДНР

Армия России освободила Сторожевое в ДНР - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Армия России освободила Сторожевое в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T12:29

2024-12-23T12:29

2024-12-23T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Сторожевое расположено в районе Великой Новоселки в западной части ДНР.Накануне российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, потери всу