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Армия России освободила Сторожевое в ДНР
Армия России освободила Сторожевое в ДНР - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Армия России освободила Сторожевое в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T12:29
2024-12-23T12:29
2024-12-23T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Сторожевое расположено в районе Великой Новоселки в западной части ДНР.Накануне российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, потери всу
Армия России освободила Сторожевое в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР – Минобороны