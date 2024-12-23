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Свыше 43 тысяч украинских боевиков уничтожены в Курской области
Свыше 43 тысяч украинских боевиков уничтожены в Курской области - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Свыше 43 тысяч украинских боевиков уничтожены в Курской области
ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении более 300 боевиков, общие потери превышают 43 тысячи человек. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T14:09
2024-12-23T14:09
2024-12-23T14:09
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении более 300 боевиков, общие потери превышают 43 тысячи человек. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.В ходе наступления подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение тяжелой механизированной, пяти механизированным, трем десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и четырем бригадам теробороны ВСУ. Российские бойцы отразили две контратаки штурмовых групп противника. Авиация и артиллерия бьет врага в районах населенных пунктов Заолешенка, Косица, Кругленькое, Михайловка, Никольский, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43310 военнослужащих, уточнили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Сторожевое в ДНРРоссийские военные нанесли удар по наемникам "Иностранного легиона" ВСУСитуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Свыше 43 тысяч украинских боевиков уничтожены в Курской области
Потери ВСУ в Курской области превысили 43 тысячи человек - Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении более 300 боевиков, общие потери превышают 43 тысячи человек. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
В ходе наступления подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение тяжелой механизированной, пяти механизированным, трем десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и четырем бригадам теробороны ВСУ. Российские бойцы отразили две контратаки штурмовых групп противника.
Авиация и артиллерия бьет врага в районах населенных пунктов Заолешенка, Косица, Кругленькое, Михайловка, Никольский, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк Abrams производства США, три боевые машины пехоты Bradley производства США, БМП Marder и "CV-90" производства Швеции, три бронетранспортера – "Stryker" и два М113 производства США, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие", - говорится в сводке.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43310 военнослужащих, уточнили в Минобороны.
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