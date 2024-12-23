https://crimea.ria.ru/20241223/svyshe-43-tysyach-ukrainskikh-boevikov-unichtozheny-v-kurskoy-oblasti-1142855942.html

Свыше 43 тысяч украинских боевиков уничтожены в Курской области

Свыше 43 тысяч украинских боевиков уничтожены в Курской области - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Свыше 43 тысяч украинских боевиков уничтожены в Курской области

ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении более 300 боевиков, общие потери превышают 43 тысячи человек. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T14:09

2024-12-23T14:09

2024-12-23T14:09

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении более 300 боевиков, общие потери превышают 43 тысячи человек. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.В ходе наступления подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение тяжелой механизированной, пяти механизированным, трем десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и четырем бригадам теробороны ВСУ. Российские бойцы отразили две контратаки штурмовых групп противника. Авиация и артиллерия бьет врага в районах населенных пунктов Заолешенка, Косица, Кругленькое, Михайловка, Никольский, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43310 военнослужащих, уточнили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Сторожевое в ДНРРоссийские военные нанесли удар по наемникам "Иностранного легиона" ВСУСитуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин

https://crimea.ria.ru/20241219/boytsy-v-kurskoy-oblasti-poluchat-status-uchastnikov-svo---putin-1142757203.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , новости