https://crimea.ria.ru/20241223/v-kerchi-na-uborku-vybrosov-mazuta-vyshlo-okolo-sta-chelovek-1142860084.html

В Керчи на уборку выбросов мазута вышло около ста человек

В Керчи на уборку выбросов мазута вышло около ста человек - РИА Новости Крым, 23.12.2024

В Керчи на уборку выбросов мазута вышло около ста человек

В Керчи 23 декабря на работы по очистке побережья от мазута вышло около ста человек, в основном это студенты Керченского государственного морского... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T16:54

2024-12-23T16:54

2024-12-23T16:55

керчь

олег каторгин

новости крыма

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

керченский пролив

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142860211_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_9d2cd7ed99c0b11cbdd765e04a7ac7db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Керчи 23 декабря на работы по очистке побережья от мазута вышло около ста человек, в основном это студенты Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ), депутаты и неравнодушные местные жители.Работа по очистке побережья от нефтепродуктов продолжается, уборка ведется в районе Аршинцевского склона от пляжа "Шайба" до учебно-тренажерного центра КГМТУ."Вчера на этом участке работали порядка 150 человек во главе с председателем Керченского городского совета Денисом Колесником. Это депутаты, студенты КГМТУ и судомеханического техникума во главе с ректором – депутатом Государственного Совета РК Евгением Масюткиным", – напомнил глава администрации.Накануне работы по очистке проходили в районе крепости Ени-Кале, где остатки нефтепродуктов собирали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, техника "Крымавтодора" и добровольцы – местные жители.Первые единичные выбросы мазута были зафиксированы в Керчи 21 декабря. Они были обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ЧП с танкерами отразится на курортном сезоне в КрымуМожно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливеВ Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, олег каторгин, новости крыма, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, керченский пролив, экология