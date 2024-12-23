В Керчи на уборку выбросов мазута вышло около ста человек
В Крыму на пляжах Керчи продолжают убирать мазут с затонувших танкеров
16:54 23.12.2024 (обновлено: 16:55 23.12.2024)
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи убирают мазут с затонувших танкеров
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Керчи 23 декабря на работы по очистке побережья от мазута вышло около ста человек, в основном это студенты Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ), депутаты и неравнодушные местные жители.
"Были проведены оперативные работы по сбору и вывозу загрязненного грунта. Задействована тяжелая техника, предоставленная ресурсоснабжающими предприятиями города. К работе присоединились неравнодушные жители города – добровольцы", – сказано в сообщении.
Работа по очистке побережья от нефтепродуктов продолжается, уборка ведется в районе Аршинцевского склона от пляжа "Шайба" до учебно-тренажерного центра КГМТУ.
"Вчера на этом участке работали порядка 150 человек во главе с председателем Керченского городского совета Денисом Колесником. Это депутаты, студенты КГМТУ и судомеханического техникума во главе с ректором – депутатом Государственного Совета РК Евгением Масюткиным", – напомнил глава администрации.
Накануне работы по очистке проходили в районе крепости Ени-Кале, где остатки нефтепродуктов собирали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, техника "Крымавтодора" и добровольцы – местные жители.
Первые единичные выбросы мазута были зафиксированы в Керчи 21 декабря. Они были обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.
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