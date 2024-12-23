https://crimea.ria.ru/20241223/mazut-v-krymu-obnaruzheny-novye-ochagi-zagryazneniya-1142867008.html

Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения

Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения

В Крыму за сутки 23 декабря обнаружены пятна мазута на шести новых участках черноморского побережья. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-23T20:47

2024-12-23T20:47

2024-12-24T08:12

новости крыма

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

крым

краснодарский край

новости

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки 23 декабря обнаружены пятна мазута на шести новых участках черноморского побережья. Об этом сообщает МЧС России.Всего с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами, информируют в МЧС."В Краснодарском крае с начала работ собрано 21 189 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки – 4 164 тонны. В акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, обследовано 170 квадратов акватории", – информирует ведомство.Более 14 тонн нефтеводяной смеси собрали в порту Анапы. В ликвидации последствий экологического бедствия задействованы более 9 000 человек и 398 единиц техники.На работах в Крыму задействованы более 450 человек и 39 единиц техники.Выброс нефтепродуктов произошел 15 декабря, когда в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Пятна мазута достигли берегов. В Анапе и в Керчи был введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи на уборку выбросов мазута вышло около ста человекОчищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутомОбъем загрязненного мазутом грунта может вырасти до 200 тысяч тонн

https://crimea.ria.ru/20241223/mozhno-li-spasti-delfinov-ot-mazuta-iz-za-chp-v-kerchenskom-prolive-1142856968.html

крым

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, краснодарский край, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море