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Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения
Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения
В Крыму за сутки 23 декабря обнаружены пятна мазута на шести новых участках черноморского побережья. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-23T20:47
2024-12-24T08:12
новости крыма
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
краснодарский край
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки 23 декабря обнаружены пятна мазута на шести новых участках черноморского побережья. Об этом сообщает МЧС России.Всего с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами, информируют в МЧС."В Краснодарском крае с начала работ собрано 21 189 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки – 4 164 тонны. В акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, обследовано 170 квадратов акватории", – информирует ведомство.Более 14 тонн нефтеводяной смеси собрали в порту Анапы. В ликвидации последствий экологического бедствия задействованы более 9 000 человек и 398 единиц техники.На работах в Крыму задействованы более 450 человек и 39 единиц техники.Выброс нефтепродуктов произошел 15 декабря, когда в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Пятна мазута достигли берегов. В Анапе и в Керчи был введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи на уборку выбросов мазута вышло около ста человекОчищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутомОбъем загрязненного мазутом грунта может вырасти до 200 тысяч тонн
https://crimea.ria.ru/20241223/mozhno-li-spasti-delfinov-ot-mazuta-iz-za-chp-v-kerchenskom-prolive-1142856968.html
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новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, краснодарский край, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения

В Крыму обнаружили шесть новых очагов загрязнения мазутом на побережье

20:47 23.12.2024 (обновлено: 08:12 24.12.2024)
 
© МЧС Республики КрымОчаги загрязнения мазутом на побережье Черного моря
Очаги загрязнения мазутом на побережье Черного моря
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки 23 декабря обнаружены пятна мазута на шести новых участках черноморского побережья. Об этом сообщает МЧС России.

"Сегодня масляные пятна незначительных размеров обнаружены на шести участках: в Ленинском районе и 5 – на территории Керчи", – сказано в сообщении ведомства.

Всего с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами, информируют в МЧС.
"В Краснодарском крае с начала работ собрано 21 189 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки 4 164 тонны. В акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, обследовано 170 квадратов акватории", информирует ведомство.
Более 14 тонн нефтеводяной смеси собрали в порту Анапы. В ликвидации последствий экологического бедствия задействованы более 9 000 человек и 398 единиц техники.

"В Республике Крым последствия разлива нефтепродуктов ликвидируют третий день: собрано свыше 109 тонн загрязненного песка и грунта. За текущий день собрано и вывезено 49 тонн, очищено почти 25 километров береговой линии", – проинформировали в МЧС.

На работах в Крыму задействованы более 450 человек и 39 единиц техники.
Выброс нефтепродуктов произошел 15 декабря, когда в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Пятна мазута достигли берегов. В Анапе и в Керчи был введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.
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Новости КрымаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)КрымКраснодарский крайНовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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