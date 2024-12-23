Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения
В Крыму обнаружили шесть новых очагов загрязнения мазутом на побережье
20:47 23.12.2024 (обновлено: 08:12 24.12.2024)
© МЧС Республики КрымОчаги загрязнения мазутом на побережье Черного моря
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки 23 декабря обнаружены пятна мазута на шести новых участках черноморского побережья. Об этом сообщает МЧС России.
"Сегодня масляные пятна незначительных размеров обнаружены на шести участках: в Ленинском районе и 5 – на территории Керчи", – сказано в сообщении ведомства.
Всего с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами, информируют в МЧС.
"В Краснодарском крае с начала работ собрано 21 189 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки – 4 164 тонны. В акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, обследовано 170 квадратов акватории", – информирует ведомство.
Более 14 тонн нефтеводяной смеси собрали в порту Анапы. В ликвидации последствий экологического бедствия задействованы более 9 000 человек и 398 единиц техники.
"В Республике Крым последствия разлива нефтепродуктов ликвидируют третий день: собрано свыше 109 тонн загрязненного песка и грунта. За текущий день собрано и вывезено 49 тонн, очищено почти 25 километров береговой линии", – проинформировали в МЧС.
На работах в Крыму задействованы более 450 человек и 39 единиц техники.
Выброс нефтепродуктов произошел 15 декабря, когда в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Пятна мазута достигли берегов. В Анапе и в Керчи был введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.
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