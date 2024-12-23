https://crimea.ria.ru/20241223/na-beregu-chernogo-morya-nashli-esche-desyat-pogibshikh-delfinov-1142866130.html

На берегу Черного моря нашли еще десять погибших дельфинов

На берегу Черного моря нашли еще десять погибших дельфинов - РИА Новости Крым, 23.12.2024

На берегу Черного моря нашли еще десять погибших дельфинов

На побережье Черного моря в Краснодарском крае 23 декабря обнаружили еще десять погибших дельфинов, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T20:23

2024-12-23T20:23

2024-12-23T20:23

дельфины

черное море

краснодарский край

кубань

новости

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. На побережье Черного моря в Краснодарском крае 23 декабря обнаружили еще десять погибших дельфинов, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.На телах четырех особей, найденных в Алексино, следов нефтепродуктов обнаружено не было, заявила Татьяна Белей РИА Новости Крым. Следов ранений от рыбацких сетей также не зафиксировано. Животные могли отравиться парами мазута либо рыбой, отравленной нефтепродуктами.Накануне, 22 декабря, вдоль Черноморского побережья экологи обнаружили 11 тел погибших азовок. Первый погибший дельфин был найден в среду, 18 декабря.15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов рассказал РИА Новости Крым, что устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи на уборку выбросов мазута вышло около ста человекОчищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутомОбъем загрязненного мазутом грунта может вырасти до 200 тысяч тонн

черное море

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дельфины , черное море, краснодарский край, кубань, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море