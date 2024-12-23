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На берегу Черного моря нашли еще десять погибших дельфинов - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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На берегу Черного моря нашли еще десять погибших дельфинов
На берегу Черного моря нашли еще десять погибших дельфинов - РИА Новости Крым, 23.12.2024
На берегу Черного моря нашли еще десять погибших дельфинов
На побережье Черного моря в Краснодарском крае 23 декабря обнаружили еще десять погибших дельфинов, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T20:23
2024-12-23T20:23
дельфины
черное море
краснодарский край
кубань
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. На побережье Черного моря в Краснодарском крае 23 декабря обнаружили еще десять погибших дельфинов, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.На телах четырех особей, найденных в Алексино, следов нефтепродуктов обнаружено не было, заявила Татьяна Белей РИА Новости Крым. Следов ранений от рыбацких сетей также не зафиксировано. Животные могли отравиться парами мазута либо рыбой, отравленной нефтепродуктами.Накануне, 22 декабря, вдоль Черноморского побережья экологи обнаружили 11 тел погибших азовок. Первый погибший дельфин был найден в среду, 18 декабря.15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов рассказал РИА Новости Крым, что устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи на уборку выбросов мазута вышло около ста человекОчищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутомОбъем загрязненного мазутом грунта может вырасти до 200 тысяч тонн
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Новости
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РИА Новости Крым
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дельфины , черное море, краснодарский край, кубань, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
На берегу Черного моря нашли еще десять погибших дельфинов

Еще десять мертвых дельфинов нашли на побережье Черного моря – экологи

20:23 23.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевНайден погибший дельфин
Найден погибший дельфин
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. На побережье Черного моря в Краснодарском крае 23 декабря обнаружили еще десять погибших дельфинов, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"В понедельник четырех погибших дельфинов нашли в Алексино, троих на пляже в Волочаевском, одного на Суджукской косе, одного в Джубге, одного в Анапе", – сказала она.

На телах четырех особей, найденных в Алексино, следов нефтепродуктов обнаружено не было, заявила Татьяна Белей РИА Новости Крым. Следов ранений от рыбацких сетей также не зафиксировано. Животные могли отравиться парами мазута либо рыбой, отравленной нефтепродуктами.
Накануне, 22 декабря, вдоль Черноморского побережья экологи обнаружили 11 тел погибших азовок. Первый погибший дельфин был найден в среду, 18 декабря.
15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.
Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов рассказал РИА Новости Крым, что устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами.
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ДельфиныЧерное мореКраснодарский крайКубаньНовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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