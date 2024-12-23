https://crimea.ria.ru/20241223/zaschitniki-kurskoy-oblasti-poluchat-vyplaty-naravne-s-boytsami-svo-1142861950.html

Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО

Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО

Солдаты и офицеры, выполняющие свой долг на территории Курской области и в других приграничных районах, будут получать выплаты наравне с участниками... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T17:50

2024-12-23T17:50

2024-12-23T17:50

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выплаты и компенсации

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курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Солдаты и офицеры, выполняющие свой долг на территории Курской области и в других приграничных районах, будут получать выплаты наравне с участниками спецоперации. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Соответствующие документы подготовлены и подписаны", – отметил премьер-министр.Поручение об установлении равных выплат военнослужащим в ходе прямой линии 19 декабря дал президент России Владимир Путин. Он также предложил объявить следующий, 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников боевых действий на Украине и приграничье, а также в память о подвигах всех предков, сражавшихся за Россию в разные периоды истории.Ветераны специальной военной операции на Украине имеют право на ряд федеральных и региональных льгот. В частности, им и членам их семей компенсируют 50% затрат на коммунальные услуги, они освобождены от уплаты налога на имущество и от налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.В Крыму также установлены региональные меры поддержки, предусмотренные для крымчан – участников боевых действий на Украине, а также специальных военных операций в Чечне и в Сирии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: "Орешник" – историческое событие Путин поручил обеспечить матерей-героинь выплатами героев трудаРоссия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, выплаты и компенсации, господдержка, правительство россии, михаил мишустин, закон и право, курская область