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Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО
Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО
Солдаты и офицеры, выполняющие свой долг на территории Курской области и в других приграничных районах, будут получать выплаты наравне с участниками... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T17:50
2024-12-23T17:50
новости
выплаты и компенсации
господдержка
правительство россии
михаил мишустин
закон и право
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Солдаты и офицеры, выполняющие свой долг на территории Курской области и в других приграничных районах, будут получать выплаты наравне с участниками спецоперации. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Соответствующие документы подготовлены и подписаны", – отметил премьер-министр.Поручение об установлении равных выплат военнослужащим в ходе прямой линии 19 декабря дал президент России Владимир Путин. Он также предложил объявить следующий, 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников боевых действий на Украине и приграничье, а также в память о подвигах всех предков, сражавшихся за Россию в разные периоды истории.Ветераны специальной военной операции на Украине имеют право на ряд федеральных и региональных льгот. В частности, им и членам их семей компенсируют 50% затрат на коммунальные услуги, они освобождены от уплаты налога на имущество и от налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.В Крыму также установлены региональные меры поддержки, предусмотренные для крымчан – участников боевых действий на Украине, а также специальных военных операций в Чечне и в Сирии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: "Орешник" – историческое событие Путин поручил обеспечить матерей-героинь выплатами героев трудаРоссия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин
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РИА Новости Крым
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60
новости, выплаты и компенсации, господдержка, правительство россии, михаил мишустин, закон и право, курская область
Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО

Защитники Курской области получат выплаты наравне с ветеранами боевых действий на Украине

17:50 23.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Солдаты и офицеры, выполняющие свой долг на территории Курской области и в других приграничных районах, будут получать выплаты наравне с участниками спецоперации. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Соответствующие документы подготовлены и подписаны", – отметил премьер-министр.
Поручение об установлении равных выплат военнослужащим в ходе прямой линии 19 декабря дал президент России Владимир Путин. Он также предложил объявить следующий, 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников боевых действий на Украине и приграничье, а также в память о подвигах всех предков, сражавшихся за Россию в разные периоды истории.
Ветераны специальной военной операции на Украине имеют право на ряд федеральных и региональных льгот. В частности, им и членам их семей компенсируют 50% затрат на коммунальные услуги, они освобождены от уплаты налога на имущество и от налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.
В Крыму также установлены региональные меры поддержки, предусмотренные для крымчан – участников боевых действий на Украине, а также специальных военных операций в Чечне и в Сирии.
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НовостиВыплаты и компенсацииГосподдержкаПравительство РоссииМихаил МишустинЗакон и правоКурская область
 
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