https://crimea.ria.ru/20241223/zaschitniki-kurskoy-oblasti-poluchat-vyplaty-naravne-s-boytsami-svo-1142861950.html
Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО
Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО
Солдаты и офицеры, выполняющие свой долг на территории Курской области и в других приграничных районах, будут получать выплаты наравне с участниками... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T17:50
2024-12-23T17:50
2024-12-23T17:50
новости
выплаты и компенсации
господдержка
правительство россии
михаил мишустин
закон и право
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_f627981ed235b15a96dc431a7364f9b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Солдаты и офицеры, выполняющие свой долг на территории Курской области и в других приграничных районах, будут получать выплаты наравне с участниками спецоперации. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Соответствующие документы подготовлены и подписаны", – отметил премьер-министр.Поручение об установлении равных выплат военнослужащим в ходе прямой линии 19 декабря дал президент России Владимир Путин. Он также предложил объявить следующий, 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников боевых действий на Украине и приграничье, а также в память о подвигах всех предков, сражавшихся за Россию в разные периоды истории.Ветераны специальной военной операции на Украине имеют право на ряд федеральных и региональных льгот. В частности, им и членам их семей компенсируют 50% затрат на коммунальные услуги, они освобождены от уплаты налога на имущество и от налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.В Крыму также установлены региональные меры поддержки, предусмотренные для крымчан – участников боевых действий на Украине, а также специальных военных операций в Чечне и в Сирии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: "Орешник" – историческое событие Путин поручил обеспечить матерей-героинь выплатами героев трудаРоссия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_740f387f81ab0296b039cffafdcde25f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, выплаты и компенсации, господдержка, правительство россии, михаил мишустин, закон и право, курская область
Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВО
Защитники Курской области получат выплаты наравне с ветеранами боевых действий на Украине