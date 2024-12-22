https://crimea.ria.ru/20241222/putin-oreshnik--istoricheskoe-sobytie-1142835448.html

Путин: "Орешник" – историческое событие

Путин: "Орешник" – историческое событие - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Путин: "Орешник" – историческое событие

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о том, что в Минобороны РФ были разные точки зрения по разработке "Орешника"... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T12:54

2024-12-22T12:54

2024-12-22T13:20

ракетная система средней дальности "орешник"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о том, что в Минобороны РФ были разные точки зрения по разработке "Орешника" (ракетная система средней дальности – ред.), он присоединился к тем, кто считал, что нужно производить и испытать в боевых условиях.Глава государства назвал создание "Орешника" историческим событием.И отметил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки "Орешника". По словам Путина, в Минобороны РФ были разные точки зрения по этому проекту, и глава государства присоединился к тем, кто считал, что "Орешник" надо производить и испытать в боевых условиях.Российский лидер предложил коллективному Западу провести "высокотехнологичную дуэль" с применением ракеты "Орешник" и любой западной противоракеты, выбрав объект для поражения, например, в Киеве.21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс "Южмаш", который производит, в том числе, ракетную технику. Удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" стал ответом на первые атаки западными вооружениями вглубь России. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника". Также президент заявлял, что России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", поскольку достаточное их количество ставят на грань отсутствия необходимости применения ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – ПутинЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", новости, мнения, владимир путин (политик), оружие, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии