Путин: "Орешник" – историческое событие
Путин назвал создание "Орешника" историческим событием в ракетно-космической отрасли
12:54 22.12.2024 (обновлено: 13:20 22.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о том, что в Минобороны РФ были разные точки зрения по разработке "Орешника" (ракетная система средней дальности – ред.), он присоединился к тем, кто считал, что нужно производить и испытать в боевых условиях.
Глава государства назвал создание "Орешника" историческим событием.
"Орешник" – это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия", – сказал Путин.
И отметил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки "Орешника". По словам Путина, в Минобороны РФ были разные точки зрения по этому проекту, и глава государства присоединился к тем, кто считал, что "Орешник" надо производить и испытать в боевых условиях.
Российский лидер предложил коллективному Западу провести "высокотехнологичную дуэль" с применением ракеты "Орешник" и любой западной противоракеты, выбрав объект для поражения, например, в Киеве.
21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс "Южмаш", который производит, в том числе, ракетную технику. Удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" стал ответом на первые атаки западными вооружениями вглубь России. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника". Также президент заявлял, что России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", поскольку достаточное их количество ставят на грань отсутствия необходимости применения ядерного оружия.
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