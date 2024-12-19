https://crimea.ria.ru/20241219/putin-predlozhil-zapadu-provesti-tekhnologicheskuyu-duel-s-oreshnikom-1142758212.html
Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником" - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
Президент РФ Владимир Путин предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль" с применением ракеты "Орешник" и любой западной противоракеты, выбрав объект... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T13:09
2024-12-19T13:09
2024-12-19T13:17
владимир путин (политик)
ракетная система средней дальности "орешник"
прямая линия с владимиром путиным
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль" с применением ракеты "Орешник" и любой западной противоракеты, выбрав объект для поражения в Киеве. Об этом глава сказал государства на Прямой линии, комментируя заявления некоторых западных экспертов о том, что ракету "Орешник" легко сбить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – ПутинЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", прямая линия с владимиром путиным, новости, вооруженные силы россии
Материал дополняется
Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
Путин предложил Западу провести "технологическую дуэль" с "Орешником" и противоракетой
13:09 19.12.2024 (обновлено: 13:17 19.12.2024)