https://crimea.ria.ru/20241219/putin-predlozhil-zapadu-provesti-tekhnologicheskuyu-duel-s-oreshnikom-1142758212.html

Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"

Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником" - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"

Президент РФ Владимир Путин предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль" с применением ракеты "Орешник" и любой западной противоракеты, выбрав объект... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T13:09

2024-12-19T13:09

2024-12-19T13:17

владимир путин (политик)

ракетная система средней дальности "орешник"

прямая линия с владимиром путиным

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль" с применением ракеты "Орешник" и любой западной противоракеты, выбрав объект для поражения в Киеве. Об этом глава сказал государства на Прямой линии, комментируя заявления некоторых западных экспертов о том, что ракету "Орешник" легко сбить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – ПутинЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", прямая линия с владимиром путиным, новости, вооруженные силы россии