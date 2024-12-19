https://crimea.ria.ru/20241219/boytsy-v-kurskoy-oblasti-poluchat-status-uchastnikov-svo---putin-1142757203.html

Бойцы в Курской области получат статус участников СВО - Путин

Бойцы в Курской области получат статус участников СВО - Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Бойцы в Курской области получат статус участников СВО - Путин

Бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты,... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T13:07

2024-12-19T13:07

2024-12-19T13:07

владимир путин (политик)

прямая линия с владимиром путиным

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

контртеррористическая операция (кто)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141019234_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec8082b574d162c46fac80d880a11059.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты, пообещал президент России Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией.Это касается и той категории военнослужащих, которые раньше не принимали участия в действиях на линии боевого соприкосновения и сразу попали в Курскую область, добавил российский лидер."Это все будет исправлено. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание - это, прежде всего, их обязанность. Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем. И задним числом", - пообещал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указВ Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОБелоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, контртеррористическая операция (кто)