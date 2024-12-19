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Бойцы в Курской области получат статус участников СВО - Путин
Бойцы в Курской области получат статус участников СВО - Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Бойцы в Курской области получат статус участников СВО - Путин
Бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты,... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T13:07
2024-12-19T13:07
2024-12-19T13:07
владимир путин (политик)
прямая линия с владимиром путиным
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
контртеррористическая операция (кто)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты, пообещал президент России Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией.Это касается и той категории военнослужащих, которые раньше не принимали участия в действиях на линии боевого соприкосновения и сразу попали в Курскую область, добавил российский лидер."Это все будет исправлено. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание - это, прежде всего, их обязанность. Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем. И задним числом", - пообещал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указВ Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОБелоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений
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владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, контртеррористическая операция (кто)
Бойцы в Курской области получат статус участников СВО - Путин
Путин: бойцы КТО в Курской области получат статус участников спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты, пообещал президент России Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией.
"Это наше упущение. Для меня это неожиданная информация. Те бойцы наши, которые воевали на других участках фронта, они являются участниками боевых действий, и если их переместили в Курскую область, они все должны получать - я проверю", - ответил президент на вопрос, поступивший от жен военнослужащих, которые обозначили проблему отсутствия соответствующих выплат.
Это касается и той категории военнослужащих, которые раньше не принимали участия в действиях на линии боевого соприкосновения и сразу попали в Курскую область, добавил российский лидер.
"Это все будет исправлено. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание - это, прежде всего, их обязанность. Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем. И задним числом", - пообещал он.
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