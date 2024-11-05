https://crimea.ria.ru/20241105/belousov-poruchil-izmenit-vyplaty-boytsam-svo-v-zavisimosti-ot-raneniy-1141631960.html

Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений

Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать нормативно-правовые акты, которые будут учитывать особенности и тяжесть ранений участников... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T19:58

2024-11-05T19:58

2024-11-05T19:59

андрей белоусов

анна цивилева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать нормативно-правовые акты, которые будут учитывать особенности и тяжесть ранений участников спецоперации при назначении им соответствующих выплат. Такое решение принято по итогам встречи с замминистра обороны Анной Цивилевой по вопросам социальной поддержки военнослужащих, сообщает пресс-служба ведомства.По словам Цивилевой, "форма компенсаций, которые выплачивает государство, не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений".В этой ситуации, по словам замминистра, необходимо проработать индивидуальный подход к выплатам, чтобы меры социальных гарантий предоставлялись военнослужащим в зависимости от тяжести ранения.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что в регионах России сохраняется много проблем с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции.Глава государства призвал применять индивидуальный подход к оказанию помощи бойцам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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