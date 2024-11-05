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Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений
Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать нормативно-правовые акты, которые будут учитывать особенности и тяжесть ранений участников... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T19:58
2024-11-05T19:59
андрей белоусов
анна цивилева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать нормативно-правовые акты, которые будут учитывать особенности и тяжесть ранений участников спецоперации при назначении им соответствующих выплат. Такое решение принято по итогам встречи с замминистра обороны Анной Цивилевой по вопросам социальной поддержки военнослужащих, сообщает пресс-служба ведомства.По словам Цивилевой, "форма компенсаций, которые выплачивает государство, не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений".В этой ситуации, по словам замминистра, необходимо проработать индивидуальный подход к выплатам, чтобы меры социальных гарантий предоставлялись военнослужащим в зависимости от тяжести ранения.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что в регионах России сохраняется много проблем с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции.Глава государства призвал применять индивидуальный подход к оказанию помощи бойцам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
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РИА Новости Крым
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андрей белоусов, анна цивилева, министерство обороны рф, новости сво, ветераны сво, герои сво, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости, общество
Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений

Белоусов поручил в кратчайшие сроки установить выплаты бойцам в зависимости от ранений

19:58 05.11.2024 (обновлено: 19:59 05.11.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРаненые солдаты в госпитале Симферополя
Раненые солдаты в госпитале Симферополя - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать нормативно-правовые акты, которые будут учитывать особенности и тяжесть ранений участников спецоперации при назначении им соответствующих выплат. Такое решение принято по итогам встречи с замминистра обороны Анной Цивилевой по вопросам социальной поддержки военнослужащих, сообщает пресс-служба ведомства.
"Это вопрос справедливости, чтобы размеры выплат соответствовали или по крайней мере отражали тяжесть ранения, которое получил человек. Поэтому я прошу в кратчайшие сроки разработать необходимый пакет нормативных актов для реализации справедливого и взвешенного подхода к выплатам военнослужащим", – сказал Белоусов.
По словам Цивилевой, "форма компенсаций, которые выплачивает государство, не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений".
"Сегодня финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию и инвалидизацию человека. Это, конечно же, создает ощущение искаженности среди тех, кто понес тяжелые физические и эмоциональные травмы", - сказала она.
В этой ситуации, по словам замминистра, необходимо проработать индивидуальный подход к выплатам, чтобы меры социальных гарантий предоставлялись военнослужащим в зависимости от тяжести ранения.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что в регионах России сохраняется много проблем с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции.
Глава государства призвал применять индивидуальный подход к оказанию помощи бойцам.
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