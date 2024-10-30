https://crimea.ria.ru/20241030/putin-ukazal-na-nedostatochnuyu-podderzhku-invalidov-svo-v-regionakh-1141485094.html
Путин указал на недостаточную поддержку инвалидов СВО в регионах
Путин указал на недостаточную поддержку инвалидов СВО в регионах - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Путин указал на недостаточную поддержку инвалидов СВО в регионах
В регионах России сохраняется много проблем с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции, работу в этом направлении нужно... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T18:34
2024-10-30T18:34
2024-10-30T18:34
владимир путин (политик)
новости
фонд "защитники отечества"
ветераны сво
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В регионах России сохраняется много проблем с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции, работу в этом направлении нужно усилить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.По словам Путина, все полагающиеся им выплаты инвалиды СВО получили, но этого недостаточно."Здесь нужен индивидуальный подход. И Фонд ("Защитники Отечества" – ред.) у нас работает, и все... Нужно, чтобы в регионах работали как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Из того, что я увидел – недостаточно", – сказал президент.Глава государства поручил правительству и Минобороны РФ подготовить перечень соответствующих поручений, который работал бы в этом очень важном и нужном направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), новости, фонд "защитники отечества", ветераны сво, господдержка
Путин указал на недостаточную поддержку инвалидов СВО в регионах
Регионы недостаточно работают в вопросе поддержки ветеранов СВО с инвалидностью – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В регионах России сохраняется много проблем с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции, работу в этом направлении нужно усилить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Я не так давно встречался с ребятами, участниками специальной военной операции, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, в том числе инвалидами-колясочниками… На мой взгляд, очень много проблем, очень много вопросов. Кто-то работает, а кто-то не может даже трудоустроиться", – сказал глава государства.
По словам Путина, все полагающиеся им выплаты инвалиды СВО получили, но этого недостаточно.
"Здесь нужен индивидуальный подход. И Фонд ("Защитники Отечества" – ред.) у нас работает, и все... Нужно, чтобы в регионах работали как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Из того, что я увидел – недостаточно", – сказал президент.
Глава государства поручил правительству и Минобороны РФ подготовить перечень соответствующих поручений, который работал бы в этом очень важном и нужном направлении.
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