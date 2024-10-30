https://crimea.ria.ru/20241030/putin-ukazal-na-nedostatochnuyu-podderzhku-invalidov-svo-v-regionakh-1141485094.html

Путин указал на недостаточную поддержку инвалидов СВО в регионах

Путин указал на недостаточную поддержку инвалидов СВО в регионах - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Путин указал на недостаточную поддержку инвалидов СВО в регионах

В регионах России сохраняется много проблем с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции, работу в этом направлении нужно... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T18:34

2024-10-30T18:34

2024-10-30T18:34

владимир путин (политик)

новости

фонд "защитники отечества"

ветераны сво

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В регионах России сохраняется много проблем с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции, работу в этом направлении нужно усилить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.По словам Путина, все полагающиеся им выплаты инвалиды СВО получили, но этого недостаточно."Здесь нужен индивидуальный подход. И Фонд ("Защитники Отечества" – ред.) у нас работает, и все... Нужно, чтобы в регионах работали как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Из того, что я увидел – недостаточно", – сказал президент.Глава государства поручил правительству и Минобороны РФ подготовить перечень соответствующих поручений, который работал бы в этом очень важном и нужном направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, фонд "защитники отечества", ветераны сво, господдержка