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Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопрос

Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопрос - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопрос

Семьи российских военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач по отражению вторжения ВСУ в Курскую область, сталкиваются с трудностями в... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T18:10

2024-09-24T18:10

2024-09-24T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Семьи российских военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач по отражению вторжения ВСУ в Курскую область, сталкиваются с трудностями в получении установленных государством выплат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев.По словам парламентария, к нему обратилась мать погибшего в Курской области военного и сообщила о проблеме в оформлении определенных выплат, предусмотренных законом в случае гибели бойца СВО. Причина, говорит Ивлев, заключается в том, что Курская область не входит в зону специальной военной операции.О проблеме говорит и председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В своем ТГ-канале он написал, что трудности у семей военных, участвующих в боях в Курской области, возникают из-за того, что "территория боевых действий в приграничном регионе не относится к зоне военного конфликта". В комментариях СМИ депутат сказал, что передаст Минобороны информацию об этой проблеме, и заявил о готовности помогать гражданам, которые обратятся к нему по этому вопросу. За помощью семьи погибших бойцов могут обратиться и в Союз Ветеранов СВО. По словам председателя регионального представительства Союза в Крыму, подполковника Александра Комбарова, в республике о такой ситуации уже знают - сложности возникают с оформлением прав на единовременную выплату, названную в народе "президентской".Вместе с тем Комбаров уточнил, что родственники погибших в Курской области военнослужащих могут получить страховые выплаты по факту смерти в размере свыше трех миллионов рублей.Выплаты и "президентские" бойцам СВОКак пояснили РИА Новости Крым в крымской организации "Защитники Отечества", в общей сложности родственники погибших могут рассчитывать на федеральные выплаты, которые положены им в соответствии с указом президента РФ, страховые и региональные выплаты. Кроме того, в ряде субъектов предусмотрены муниципальные доплаты. В общей сложности речь может идти о сумме до 12-13 миллионов рублей.Напомним, в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 98 "О дополнительных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей" , в случае гибели (смерти) военнослужащих в ходе СВО единовременно выплачивается 5 миллионов рублей. Именно на эту выплату, называемую в народе "президентской", пока не могут рассчитывать семьи, похоронившие воевавших в Курской области бойцов, указывают депутаты ГД.Однако в августе текущего года российские парламентарии подготовили проект федерального закона, которым распространили действующие меры соцподдержки и социальные гарантии, начиная от финансовых выплат и заканчивая вопросами получения земли и устройства детей в детские сады и школы, и направили этот законопроект в правительство на заключение, сообщил депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев.Также депутат выразил надежду, что законопроект примут быстро и он будет поддержан руководством страны. После этого регионы, в том числе Республика Крым, получат возможность принять свои поправки в законодательство, чтобы распространить меры социальной поддержки и на военнослужащих, служивших в Курской области. При подготовке материала корреспонденты РИА Новости Крым направили в Минобороны РФ информационный запрос с просьбой разъяснить, на какие выплаты имеют права военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также члены семей погибших в приграничных регионах России бойцов. После получения ответа сайт опубликует данную информацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в КрымуВыплаты при гибели командированных в новые регионы распространили на ИПВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, курская область, выплаты и компенсации, леонид ивлев, государственная дума рф, закон и право, фонд "защитники отечества", совет федерации