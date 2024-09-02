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Выплаты при гибели командированных в новые регионы распространили на ИП

Выплаты при гибели командированных в новые регионы распространили на ИП - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Выплаты при гибели командированных в новые регионы распространили на ИП

Перечень лиц, которые могут получить выплаты за гибель командированных в новые регионы России, расширен – теперь такую поддержку смогут получить работники... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T17:21

2024-09-02T17:21

2024-09-02T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Перечень лиц, которые могут получить выплаты за гибель командированных в новые регионы России, расширен – теперь такую поддержку смогут получить работники индивидуальных предпринимателей. Указ подписал президент страны Владимир Путин.Глава государства внес соответствующие изменения в свой указ от 29 декабря 2022 года "О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, и членам их семей".Правительству России поручено привести свои акты в соответствии с данным указом президента.Обновленный документ вступает в силу со дня его подписания (2 сентября) и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от ударов ВСУКурская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощиПравительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, работа, новые регионы россии, закон и право