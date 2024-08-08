https://crimea.ria.ru/20240808/kurskaya-oblast-poluchit-220-millionov-na-vyplatu-materialnoy-pomoschi-1139469417.html

Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи

Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи

Более 200 миллионов рублей на срочные выплаты жителям Курской области выделили из госбюджета. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-08T23:20

2024-08-08T23:20

2024-08-09T00:10

курская область

правительство россии

новости

выплаты и компенсации

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Более 200 миллионов рублей на срочные выплаты жителям Курской области выделили из госбюджета. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.Власти региона должны в кратчайшие сроки передать в Минфин согласованный с МЧС список жителей, вынужденно покинувших свои дома. Также область должна оперативно установить порядок осуществления выплат, а МЧС проконтролирует целевое использование средств.В пресс-службе правительства подчеркнули, что эта оперативная мера – не единственная, которую профинансируют из федерального бюджета. Прорабатываются и другие меры.Покинувшие дома жители Курской области получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. Правительство России выделило 1,8 миллиарда рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье. Такое решение было принято в ходе межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области.

https://crimea.ria.ru/20240808/chislo-ranenykh-v-kurskom-prigraniche-udvoilos--situatsiya-v-regione-1139468309.html

курская область

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курская область, правительство россии, новости, выплаты и компенсации, обстрелы курской области