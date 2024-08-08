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Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи
Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи
Более 200 миллионов рублей на срочные выплаты жителям Курской области выделили из госбюджета. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-08T23:20
2024-08-09T00:10
курская область
правительство россии
новости
выплаты и компенсации
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Более 200 миллионов рублей на срочные выплаты жителям Курской области выделили из госбюджета. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.Власти региона должны в кратчайшие сроки передать в Минфин согласованный с МЧС список жителей, вынужденно покинувших свои дома. Также область должна оперативно установить порядок осуществления выплат, а МЧС проконтролирует целевое использование средств.В пресс-службе правительства подчеркнули, что эта оперативная мера – не единственная, которую профинансируют из федерального бюджета. Прорабатываются и другие меры.Покинувшие дома жители Курской области получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. Правительство России выделило 1,8 миллиарда рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье. Такое решение было принято в ходе межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области.
https://crimea.ria.ru/20240808/chislo-ranenykh-v-kurskom-prigraniche-udvoilos--situatsiya-v-regione-1139468309.html
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курская область, правительство россии, новости, выплаты и компенсации, обстрелы курской области
Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи

220 миллионов на выплаты единовременной матпомощи для Курской области выделит Кабмин

23:20 08.08.2024 (обновлено: 00:10 09.08.2024)
 
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Более 200 миллионов рублей на срочные выплаты жителям Курской области выделили из госбюджета. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Правительством в соответствии с поручением президента принято решение о выделении <...> 220 миллионов рублей на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, в размере десяти тысяч рублей на человека", – говорится в сообщении.

Власти региона должны в кратчайшие сроки передать в Минфин согласованный с МЧС список жителей, вынужденно покинувших свои дома. Также область должна оперативно установить порядок осуществления выплат, а МЧС проконтролирует целевое использование средств.
В пресс-службе правительства подчеркнули, что эта оперативная мера – не единственная, которую профинансируют из федерального бюджета. Прорабатываются и другие меры.
Покинувшие дома жители Курской области получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. Правительство России выделило 1,8 миллиарда рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье. Такое решение было принято в ходе межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области.
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Курская областьПравительство РоссииНовостиВыплаты и компенсацииОбстрелы Курской области
 
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00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
23:20Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи
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