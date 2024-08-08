Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи
220 миллионов на выплаты единовременной матпомощи для Курской области выделит Кабмин
23:20 08.08.2024 (обновлено: 00:10 09.08.2024)
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Более 200 миллионов рублей на срочные выплаты жителям Курской области выделили из госбюджета. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Правительством в соответствии с поручением президента принято решение о выделении <...> 220 миллионов рублей на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, в размере десяти тысяч рублей на человека", – говорится в сообщении.
Власти региона должны в кратчайшие сроки передать в Минфин согласованный с МЧС список жителей, вынужденно покинувших свои дома. Также область должна оперативно установить порядок осуществления выплат, а МЧС проконтролирует целевое использование средств.
В пресс-службе правительства подчеркнули, что эта оперативная мера – не единственная, которую профинансируют из федерального бюджета. Прорабатываются и другие меры.
Покинувшие дома жители Курской области получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. Правительство России выделило 1,8 миллиарда рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье. Такое решение было принято в ходе межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области.