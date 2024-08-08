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Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин
Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин
Жители курского приграничья, вынужденно покинувшие свои дома, получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T17:04
2024-08-08T17:04
2024-08-08T17:19
владимир путин (политик)
курская область
обстрелы курской области
выплаты и компенсации
новости
алексей смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Жители курского приграничья, вынужденно покинувшие свои дома, получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видео-совещания с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, который обратился к главе государства с соответствующей просьбой."Прошу поддержать выплату единовременную тем людям, которые вынужденно покинули свое жилье – по 10 тысяч рублей на человека. Многие находятся в ПВРах, даже не взяв документы", – обратился к президенту Смирнов.По словам российского лидера, такая мера поддержки за счет средств федерального бюджета будет оказана – это уже согласовано с председателем правительства РФ.Кроме этого президент поручил оценить ущерб от утраты людьми имущества и жилья. Эту работу будут проводить вместе представители различных ведомств, в том числе по линии МЧС. При этом работать, по мнению президента, необходимо точечно, в контакте с каждой конкретной пострадавшей семьей."Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет все это сделать", – подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничьеМедведев призвал к возмездию за Курскую областьВместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области
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владимир путин (политик), курская область, обстрелы курской области, выплаты и компенсации, новости, алексей смирнов
Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин
Покинувшие дома жители Курской области получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей
17:04 08.08.2024 (обновлено: 17:19 08.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Жители курского приграничья, вынужденно покинувшие свои дома, получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видео-совещания с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, который обратился к главе государства с соответствующей просьбой.
"Прошу поддержать выплату единовременную тем людям, которые вынужденно покинули свое жилье – по 10 тысяч рублей на человека. Многие находятся в ПВРах, даже не взяв документы", – обратился к президенту Смирнов.
По словам российского лидера, такая мера поддержки за счет средств федерального бюджета будет оказана – это уже согласовано с председателем правительства РФ.
"Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены", – сказал Путин.
Кроме этого президент поручил оценить ущерб от утраты людьми имущества и жилья. Эту работу будут проводить вместе представители различных ведомств, в том числе по линии МЧС. При этом работать, по мнению президента, необходимо точечно, в контакте с каждой конкретной пострадавшей семьей.
"Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет все это сделать", – подчеркнул Путин.
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