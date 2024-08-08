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Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин

Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин

Жители курского приграничья, вынужденно покинувшие свои дома, получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T17:04

2024-08-08T17:04

2024-08-08T17:19

владимир путин (политик)

курская область

обстрелы курской области

выплаты и компенсации

новости

алексей смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Жители курского приграничья, вынужденно покинувшие свои дома, получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видео-совещания с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, который обратился к главе государства с соответствующей просьбой."Прошу поддержать выплату единовременную тем людям, которые вынужденно покинули свое жилье – по 10 тысяч рублей на человека. Многие находятся в ПВРах, даже не взяв документы", – обратился к президенту Смирнов.По словам российского лидера, такая мера поддержки за счет средств федерального бюджета будет оказана – это уже согласовано с председателем правительства РФ.Кроме этого президент поручил оценить ущерб от утраты людьми имущества и жилья. Эту работу будут проводить вместе представители различных ведомств, в том числе по линии МЧС. При этом работать, по мнению президента, необходимо точечно, в контакте с каждой конкретной пострадавшей семьей."Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет все это сделать", – подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничьеМедведев призвал к возмездию за Курскую областьВместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области

курская область

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владимир путин (политик), курская область, обстрелы курской области, выплаты и компенсации, новости, алексей смирнов