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Вместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Вместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области
Вместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Вместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области
Крым готов оказать необходимую поддержку жителям Курской области после атак украинских боевиков. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T21:24
2024-08-07T21:24
сергей аксенов
крым
обстрелы курской области
курская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Крым готов оказать необходимую поддержку жителям Курской области после атак украинских боевиков. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма также сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с врио главы Курской области Алексеем Смирновым, в ходе которого были определены основные направления помощи братскому региону.Атака на Курскую областьВ 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять человек. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Врио губернатора Алексей Смирнов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона.В Минздраве России вечером 7 тюля сообщили, что число пострадавших в регионе выросло до 31 человек, среди которых шестеро детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую областьВ Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую областьСК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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сергей аксенов, крым, обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Вместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области

Крым окажет необходимую поддержку Курской области – Аксенов

21:24 07.08.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Крым готов оказать необходимую поддержку жителям Курской области после атак украинских боевиков. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Прежде всего, хочу от имени всех крымчан выразить поддержку жителям Курской области, которая подверглась нападению украинских террористов. Мы с вами, друзья! Крым готов оказать всю необходимую помощь братскому региону", - написал он в Tekegram-канале.
Глава Крыма также сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с врио главы Курской области Алексеем Смирновым, в ходе которого были определены основные направления помощи братскому региону.
"Уверен, совместными усилиями мы преодолеем последствия преступных деяний киевского режима. Вместе мы победим!" - подчеркнул Аксенов.

Атака на Курскую область

В 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.
В результате нападения на приграничье погибли пять человек. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.
Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.
Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Врио губернатора Алексей Смирнов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона.
В Минздраве России вечером 7 тюля сообщили, что число пострадавших в регионе выросло до 31 человек, среди которых шестеро детей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
 
Сергей АксеновКрымОбстрелы Курской областиКурская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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Заголовок открываемого материала
21:24Вместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области
21:09Стрельба из артиллерии слышна в Новороссийске – что происходит
21:06Число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31
20:51В Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область
20:41Что будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью – прогноз депутата Госдумы
20:34В Курской области введен режим ЧС
20:29Когда в Евпатории возобновят подачу горячей воды
20:19"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине Крыма
20:00На Курской АЭС усилены меры безопасности
19:45Поставки бензина Аи-95 в Крым задерживаются – власти назвали причину
19:31Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области
19:28В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
19:07Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта
18:52Велосипедист травмировал руку в горах Крыма
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