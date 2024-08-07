Вместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области
Крым окажет необходимую поддержку Курской области – Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Крым готов оказать необходимую поддержку жителям Курской области после атак украинских боевиков. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Прежде всего, хочу от имени всех крымчан выразить поддержку жителям Курской области, которая подверглась нападению украинских террористов. Мы с вами, друзья! Крым готов оказать всю необходимую помощь братскому региону", - написал он в Tekegram-канале.
Глава Крыма также сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с врио главы Курской области Алексеем Смирновым, в ходе которого были определены основные направления помощи братскому региону.
"Уверен, совместными усилиями мы преодолеем последствия преступных деяний киевского режима. Вместе мы победим!" - подчеркнул Аксенов.
Атака на Курскую область
В 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.
В результате нападения на приграничье погибли пять человек. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.
Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.
Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Врио губернатора Алексей Смирнов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона.
В Минздраве России вечером 7 тюля сообщили, что число пострадавших в регионе выросло до 31 человек, среди которых шестеро детей.
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