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Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник
Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T00:01
2024-09-10T00:00
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
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евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +27...+29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем +26...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240909/30-millionov-kilometrov-plazmy--na-zemlyu-nadvigaetsya-geomagnitnyy-shtorm-1140236304.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник пройдут кратковременные грозовые дожди и в отдельных районах туман

00:01 10.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на побережье до +23, днем +24…+29 градусов, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +27...+29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем +26...+28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Вспышки на Солнце
Вчера, 19:57
30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 сентября
22:43Главное за день: 9 сентября
22:30Эвакуированных жителей сел в Воронежской области вернули домой
22:15Главные новости Крыма: 9 сентября
21:48Что показали выборы в Крыму и Севастополе
21:32Музыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий
21:04Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы
20:48Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям
20:32Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски
20:11Более 60 улиц Симферополя отключат от газа
19:5730 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм
19:31Политолог оценила явку на выборах в Крыму и Севастополе
19:06Что им стоит Крым построить: зачем его рисуют в украинских учебниках
18:43В Крыму предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета
18:31Дневник севастопольского школьника: чему он посвящен в этом учебном году
18:07Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы
17:43Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысяч
17:30Экс-директор "Крымавтотранс" пойдет под суд за взятки
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