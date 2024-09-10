https://crimea.ria.ru/20240910/kratkovremennye-grozovye-dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1139720311.html
Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник
Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T00:01
2024-09-10T00:01
2024-09-10T00:00
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +27...+29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем +26...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240909/30-millionov-kilometrov-plazmy--na-zemlyu-nadvigaetsya-geomagnitnyy-shtorm-1140236304.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник пройдут кратковременные грозовые дожди и в отдельных районах туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на побережье до +23, днем +24…+29 градусов, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +27...+29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем +26...+28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.