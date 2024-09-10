https://crimea.ria.ru/20240910/kratkovremennye-grozovye-dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1139720311.html

Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник

Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T00:01

2024-09-10T00:01

2024-09-10T00:00

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +27...+29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем +26...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240909/30-millionov-kilometrov-plazmy--na-zemlyu-nadvigaetsya-geomagnitnyy-shtorm-1140236304.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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