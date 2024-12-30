Рейтинг@Mail.ru
Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241230/podarok-k-novomu-godu-v-bolnitsy-kryma-peredali-sovremennoe-oborudovanie-1143023844.html
Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование
Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование
В больницы Крыма поступит более 1000 единиц современного оборудования, закупленного благотворителем. Церемонию передачи техники у стен кафедрального... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T17:18
2024-12-30T19:32
крым
тихон шевкунов
крымская митрополия
симферопольская и крымская епархия
минздрав крыма
алексей натаров
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1e/1143023728_0:0:948:533_1920x0_80_0_0_c411651ba1adc78e101661ebd0b3569c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В больницы Крыма поступит более 1000 единиц современного оборудования, закупленного благотворителем. Церемонию передачи техники у стен кафедрального Александро-Невского собора Симферополя возглавил владыка Тихон, передает корреспондент РИА Новости Крым.Все оборудование будет распределено между лечебными учреждениями, среди которых Керченская больница №3 и Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко. По словам Натарова, в медучреждения передадут 32-срезовый компьютерный томограф и аппарат МРТ (магнитно-резонансный томограф) 1,5 тесла, ультразвуковые системы и эндоскопическое оборудование.По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, который лично возглавил церемонию передачи техники медработникам у стен кафедрального Александро-Невского собора, это "дар благотворителей".Кроме того, для Крыма были переданы две мобильные лаборатории, которые будут направлять в удаленные населенные пункты Крыма для того, чтобы врачи могли обследовать на местах жителей, которым сложно добраться до медицинской организации, добавил митрополит.Также еще одна машина будет направлена в Херсонскую область, добавил владыка Тихон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьмиЛьготные лекарства в Крыму: государство выделило 842 миллионаКак Крым укомплектован медицинскими кадрами
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1e/1143023728_43:0:918:656_1920x0_80_0_0_eb0ff7fc959aff6a81b8c512c7e95d1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, тихон шевкунов, крымская митрополия, симферопольская и крымская епархия, минздрав крыма, алексей натаров, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, видео
Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование

Симферопольская и Крымская епархия передала в больницы Крыма современное оборудование

17:18 30.12.2024 (обновлено: 19:32 30.12.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В больницы Крыма поступит более 1000 единиц современного оборудования, закупленного благотворителем. Церемонию передачи техники у стен кафедрального Александро-Невского собора Симферополя возглавил владыка Тихон, передает корреспондент РИА Новости Крым.

"Передал владыка нам более 1000 единиц современного оборудования, медицинской техники. В настоящее время такое оборудование привезти очень большая проблема. Поэтому, надеюсь, оно послужит на благо всех жителей республики Крым", – сказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.

Все оборудование будет распределено между лечебными учреждениями, среди которых Керченская больница №3 и Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко. По словам Натарова, в медучреждения передадут 32-срезовый компьютерный томограф и аппарат МРТ (магнитно-резонансный томограф) 1,5 тесла, ультразвуковые системы и эндоскопическое оборудование.
По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, который лично возглавил церемонию передачи техники медработникам у стен кафедрального Александро-Невского собора, это "дар благотворителей".

"К каждому Новому году и Рождеству полагаются подарки... Сделал это человек, который попросил себя не афишировать. Спасибо ему… И все они (аппараты и системы – ред.) распределятся именно туда, где они нужны. Я знаю, что лучшее в Крыму МРТ будет теперь в Керчи. А КТ – где-то здесь", – сказал Тихон.

Кроме того, для Крыма были переданы две мобильные лаборатории, которые будут направлять в удаленные населенные пункты Крыма для того, чтобы врачи могли обследовать на местах жителей, которым сложно добраться до медицинской организации, добавил митрополит.
"Это маленькие машины, но очень хорошо оснащенные. Две машины мы передали для Крыма", – уточнил он.
Также еще одна машина будет направлена в Херсонскую область, добавил владыка Тихон.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
Льготные лекарства в Крыму: государство выделило 842 миллиона
Как Крым укомплектован медицинскими кадрами
 
КрымТихон ШевкуновКрымская митрополияСимферопольская и Крымская епархияМинздрав КрымаАлексей НатаровОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Пить и в отличной форме быть: как встретить Новый год под верным градусом
19:39Когда в Крыму восстановят разрушенные штормом пляжи
19:17В России пообещали ответить на репрессии против своих СМИ в Европе
18:56Мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля 2025 года
18:39В Севастополе наградили вернувшихся из Курской области пиротехников
18:20Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
18:08В Феодосии 31 декабря будут стрелять
17:54Семерых кошек спасли на пожаре в Симферополе
17:32150 российских военных вернулись из украинского плена
17:18Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование
17:03Таиланд станет страной-партнером БРИКС
16:42Пожар на АЗС в Грозном – что известно
16:31Комендантский час в Запорожской области на Новый год не отменят
16:13У Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи
15:54Артиллерия и авиация России разгромила 13 бригад ВСУ в Курской области
15:29В Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
15:27Путин поздравил глав СНГ и дружественных стран с Новым годом и Рождеством
15:13Семья на внедорожнике провалилась под лед и погибла
14:59Байден передаст Киеву еще 2,5 миллиарда долларов
14:41В Крыму в ДТП погибли шесть человек и 36 получили ранения
Лента новостейМолния