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Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование
Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование
В больницы Крыма поступит более 1000 единиц современного оборудования, закупленного благотворителем. Церемонию передачи техники у стен кафедрального... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T17:18
2024-12-30T17:18
2024-12-30T19:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В больницы Крыма поступит более 1000 единиц современного оборудования, закупленного благотворителем. Церемонию передачи техники у стен кафедрального Александро-Невского собора Симферополя возглавил владыка Тихон, передает корреспондент РИА Новости Крым.Все оборудование будет распределено между лечебными учреждениями, среди которых Керченская больница №3 и Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко. По словам Натарова, в медучреждения передадут 32-срезовый компьютерный томограф и аппарат МРТ (магнитно-резонансный томограф) 1,5 тесла, ультразвуковые системы и эндоскопическое оборудование.По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, который лично возглавил церемонию передачи техники медработникам у стен кафедрального Александро-Невского собора, это "дар благотворителей".Кроме того, для Крыма были переданы две мобильные лаборатории, которые будут направлять в удаленные населенные пункты Крыма для того, чтобы врачи могли обследовать на местах жителей, которым сложно добраться до медицинской организации, добавил митрополит.Также еще одна машина будет направлена в Херсонскую область, добавил владыка Тихон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьмиЛьготные лекарства в Крыму: государство выделило 842 миллионаКак Крым укомплектован медицинскими кадрами
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Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование
Симферопольская и Крымская епархия передала в больницы Крыма современное оборудование
17:18 30.12.2024 (обновлено: 19:32 30.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В больницы Крыма поступит более 1000 единиц современного оборудования, закупленного благотворителем. Церемонию передачи техники у стен кафедрального Александро-Невского собора Симферополя возглавил владыка Тихон, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Передал владыка нам более 1000 единиц современного оборудования, медицинской техники. В настоящее время такое оборудование привезти очень большая проблема. Поэтому, надеюсь, оно послужит на благо всех жителей республики Крым", – сказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.
Все оборудование будет распределено между лечебными учреждениями, среди которых Керченская больница №3 и Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко. По словам Натарова, в медучреждения передадут 32-срезовый компьютерный томограф и аппарат МРТ (магнитно-резонансный томограф) 1,5 тесла, ультразвуковые системы и эндоскопическое оборудование.
По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, который лично возглавил церемонию передачи техники медработникам у стен кафедрального Александро-Невского собора, это "дар благотворителей".
"К каждому Новому году и Рождеству полагаются подарки... Сделал это человек, который попросил себя не афишировать. Спасибо ему… И все они (аппараты и системы – ред.) распределятся именно туда, где они нужны. Я знаю, что лучшее в Крыму МРТ будет теперь в Керчи. А КТ – где-то здесь", – сказал Тихон.
Кроме того, для Крыма были переданы две мобильные лаборатории, которые будут направлять в удаленные населенные пункты Крыма для того, чтобы врачи могли обследовать на местах жителей, которым сложно добраться до медицинской организации, добавил митрополит.
"Это маленькие машины, но очень хорошо оснащенные. Две машины мы передали для Крыма", – уточнил он.
Также еще одна машина будет направлена в Херсонскую область, добавил владыка Тихон.
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