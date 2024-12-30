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Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование

Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование

В больницы Крыма поступит более 1000 единиц современного оборудования, закупленного благотворителем. Церемонию передачи техники у стен кафедрального... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T17:18

2024-12-30T17:18

2024-12-30T19:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В больницы Крыма поступит более 1000 единиц современного оборудования, закупленного благотворителем. Церемонию передачи техники у стен кафедрального Александро-Невского собора Симферополя возглавил владыка Тихон, передает корреспондент РИА Новости Крым.Все оборудование будет распределено между лечебными учреждениями, среди которых Керченская больница №3 и Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко. По словам Натарова, в медучреждения передадут 32-срезовый компьютерный томограф и аппарат МРТ (магнитно-резонансный томограф) 1,5 тесла, ультразвуковые системы и эндоскопическое оборудование.По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, который лично возглавил церемонию передачи техники медработникам у стен кафедрального Александро-Невского собора, это "дар благотворителей".Кроме того, для Крыма были переданы две мобильные лаборатории, которые будут направлять в удаленные населенные пункты Крыма для того, чтобы врачи могли обследовать на местах жителей, которым сложно добраться до медицинской организации, добавил митрополит.Также еще одна машина будет направлена в Херсонскую область, добавил владыка Тихон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьмиЛьготные лекарства в Крыму: государство выделило 842 миллионаКак Крым укомплектован медицинскими кадрами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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