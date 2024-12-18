https://crimea.ria.ru/20241218/kak-krym-ukomplektovan-meditsinskimi-kadrami-1142710453.html

Как Крым укомплектован медицинскими кадрами

Как Крым укомплектован медицинскими кадрами - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Как Крым укомплектован медицинскими кадрами

Укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T11:06

2024-12-18T11:06

2024-12-18T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от 92 до 96%. Об этом радио "Спутник в Крыму" глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, в Крыму действует комплекс мер поддержки медицинских работников, в том числе компенсации коммунальных платежей и платы за аренду жилья, однако "в целом это не дает глобального эффекта".По словам главы республики, правительство РФ работает над тем, чтобы условия оплаты работы медицинских работников в среднем были одинаковы во всех регионах. Это позволит уменьшить межрегиональную трудовую миграцию врачей и улучшить ситуацию с кадровым обеспечением медицинских организаций, в том числе в Крыму.По данным властей республики, в ходе реализации программ по привлечению медицинских работников наиболее дефицитных специальностей в медицинские организации принято 146 врачей и 586 средних медицинских работников (из них остродефицитных 12).Более 5500 медработников дефицитных специальностей получили ежемесячные доплаты к зарплате на общую сумму около 335 миллиона рублей. Около 5,8 тысяч медработников, проживающих и работающих на селе, получили компенсации коммунальных платежей на общую сумму около 48 миллионов рублей. 660 иногородним медицинским работникам выплачена компенсация за аренду жилья.С 1 января 2024 года медицинским работникам предоставлена возможность получать компенсацию платежей по ипотечным кредитным договорам, которой воспользовались 35 специалистов.С 2021 года служебные квартиры предоставлены 61 медицинскому работнику. Выделено в безвозмездное пользование 142 участка в 38 сельских поселениях для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияАксенов призвал усилить меры поддержки медиков в КрымуКрым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, врач, общество, господдержка, большое интервью главы крыма сергея аксенова