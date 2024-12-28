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Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
Крымский детский хоспис в уходящем году оказал паллиативную помощь 175 тяжелобольным детям, на эти цели организация собрала 27 миллионов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T16:55
2024-12-28T16:55
2024-12-28T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис в уходящем году оказал паллиативную помощь 175 тяжелобольным детям, на эти цели организация собрала 27 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба хосписа.Наиболее значимым проектом стал "Добромобиль", который позволил обеспечить регулярную доставку питания, лекарств, средств гигиены и медицинского оборудования семьям с тяжелобольными детьми. На этот проект направлено свыше 7 миллионов рублей.Более пяти миллионов рублей инвестировано в поддержку отделения паллиативной медицинской помощи детям в Республиканской детской клинической больнице. Это совместный проект хосписа и больницы, реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов. Он позволил оказать помощь 117 семьям и 16 детям-сиротам.Проекты "Доброняня" и "Вместо мамы", на которые было потрачено более двух миллионов рублей, обеспечили более 16 тысяч часов работы нянь, предоставляя семьям столь необходимую поддержку и передышку, а детям-сиротам — заботу и уход.Крымский детский хоспис с 2019 года оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям в Республике Крым, а в 2022 году открыл паллиативное отделение медицинской помощи детям с выездной бригадой врачей на базе Республиканской детской клинической больницы. В настоящее время в паллиативной поддержке нуждаются 175 детей по всему Крыму.Крымский детский хоспис также реализует проекты "Добромобиль", "Доброняня", "Вместо мамы" и "ПРОродителей", поддерживает обучение медицинского персонала и специалистов в области детской паллиативной помощи и строит первый в России детский хоспис на берегу Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выделили 24 миллиарда на лечение детей с редкими болезнямиКрымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублейДетский хоспис в Севастополе: когда начнут строительство
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, детский хоспис в крыму, крым, паллиативная помощь в крыму
Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
Крымский детский хоспис оказал помощь 175 тяжелобольным детям в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис в уходящем году оказал паллиативную помощь 175 тяжелобольным детям, на эти цели организация собрала 27 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба хосписа.
"За год благотворительная организация оказала поддержку 175 детям, привлекая для этого более 27 миллионов рублей. Эта сумма — результат не только щедрых пожертвований, но и эффективного использования средств и активного участия в грантовых программах", - говорится в сообщении.
Наиболее значимым проектом стал "Добромобиль", который позволил обеспечить регулярную доставку питания, лекарств, средств гигиены и медицинского оборудования семьям с тяжелобольными детьми. На этот проект направлено свыше 7 миллионов рублей.
Более пяти миллионов рублей инвестировано в поддержку отделения паллиативной медицинской помощи детям в Республиканской детской клинической больнице. Это совместный проект хосписа и больницы, реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов. Он позволил оказать помощь 117 семьям и 16 детям-сиротам.
"Выездные бригады совершили 482 выезда к семьям на дом, в том числе 76 выездов к детям, находящимся на аппаратах искусственной вентиляции легких", - добавили в пресс-службе.
Проекты "Доброняня" и "Вместо мамы", на которые было потрачено более двух миллионов рублей, обеспечили более 16 тысяч часов работы нянь, предоставляя семьям столь необходимую поддержку и передышку, а детям-сиротам — заботу и уход.
Крымский детский хоспис с 2019 года оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям в Республике Крым, а в 2022 году открыл паллиативное отделение медицинской помощи детям с выездной бригадой врачей на базе Республиканской детской клинической больницы. В настоящее время в паллиативной поддержке нуждаются 175 детей по всему Крыму.
Крымский детский хоспис также реализует проекты "Добромобиль", "Доброняня", "Вместо мамы" и "ПРОродителей", поддерживает обучение медицинского персонала и специалистов в области детской паллиативной помощи и строит первый в России детский хоспис на берегу Черного моря.
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