https://crimea.ria.ru/20241229/krym-poluchit-69-mlrd-rubley-po-gosprogramme--chto-budet-postroeno-1143000871.html

Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме – что будет построено

Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме – что будет построено - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме – что будет построено

Крым в следующем году получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития. Об этом... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T07:01

2024-12-29T07:01

2024-12-29T07:01

юрий гоцанюк

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экономика крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Крым в следующем году получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, продолжится строительство 10 общеобразовательных школ. Также будет завершено строительство трех детских садов – в Феодосии, Красногвардейском и Белогорском районах.Кроме того, планируется завершить реконструкцию подстанции мощностью 110 кВ в поселке Коктебель и модернизацию разводящих сетей в Керчи.Глава Совмина добавил, что в рамках госпрограммы идет строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений в курортных городах и поселках региона. В частности, КОС в селе Морское под Судаком уже введены в эксплуатацию, а сооружения в городе Саки готовятся к запуску.КОС в поселке Утес (Алушта) и селе Миндальное (Судак) уже построены и в первом квартале 2025 года будут введены в эксплуатацию, уточнил Гоцанюк.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые нацпроекты России: что они дадут КрымуВ Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублейВ России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, крым, новости крыма, финансирование, экономика, экономика крыма