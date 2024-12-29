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Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме – что будет построено - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме – что будет построено
Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме – что будет построено - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме – что будет построено
Крым в следующем году получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития. Об этом... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T07:01
2024-12-29T07:01
юрий гоцанюк
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Крым в следующем году получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, продолжится строительство 10 общеобразовательных школ. Также будет завершено строительство трех детских садов – в Феодосии, Красногвардейском и Белогорском районах.Кроме того, планируется завершить реконструкцию подстанции мощностью 110 кВ в поселке Коктебель и модернизацию разводящих сетей в Керчи.Глава Совмина добавил, что в рамках госпрограммы идет строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений в курортных городах и поселках региона. В частности, КОС в селе Морское под Судаком уже введены в эксплуатацию, а сооружения в городе Саки готовятся к запуску.КОС в поселке Утес (Алушта) и селе Миндальное (Судак) уже построены и в первом квартале 2025 года будут введены в эксплуатацию, уточнил Гоцанюк.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые нацпроекты России: что они дадут КрымуВ Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублейВ России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"
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юрий гоцанюк, крым, новости крыма, финансирование, экономика, экономика крыма
Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме – что будет построено

Крым в 2025 году получил 69 млрд рублей по госпрограмме социально-экономического развития

07:01 29.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Крым в следующем году получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Сумма, выделяемая по госпрограмме в 2025 году, составляет 68,9 миллиарда рублей. Это на четыре миллиарда больше, чем в 2024 году. В рамках реализации госпрограммы запланировано 150 мероприятий", - сказал он.
По словам Гоцанюка, продолжится строительство 10 общеобразовательных школ. Также будет завершено строительство трех детских садов – в Феодосии, Красногвардейском и Белогорском районах.
Кроме того, планируется завершить реконструкцию подстанции мощностью 110 кВ в поселке Коктебель и модернизацию разводящих сетей в Керчи.
Глава Совмина добавил, что в рамках госпрограммы идет строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений в курортных городах и поселках региона. В частности, КОС в селе Морское под Судаком уже введены в эксплуатацию, а сооружения в городе Саки готовятся к запуску.
КОС в поселке Утес (Алушта) и селе Миндальное (Судак) уже построены и в первом квартале 2025 года будут введены в эксплуатацию, уточнил Гоцанюк.
Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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