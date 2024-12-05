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В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография" - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"
В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография" - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"
В рамках национального проекта "Демография" в России с 2019 года построили около 1400 школ, в которых учатся 850 тысяч детей. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T15:18
2024-12-05T15:18
владимир путин (политик)
россия
школа
капремонт школ
образование в россии
дети
демография
нацпроекты в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В рамках национального проекта "Демография" в России с 2019 года построили около 1400 школ, в которых учатся 850 тысяч детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совет по стратегическому развитию и нацпроектам.Кроме того, в рамках программы капремонта школьных зданий обновляются классы, внутренние коммуникации и внешний вид школ. До конца года количество отремонтированных заведений составит 4800. Всего в 2022-2026 годах запланирован капитальный ремонт 7346 зданий, добавил президент.Также в рамках нацпроекта созданы 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет, введены в строй почти 1700 детских садов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До конца года в Крыму откроют пять новых детских садовКак идет строительство новой школы за миллиард в СимферополеНовая школа на 800 учащихся появится в Феодосии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир путин (политик), россия, школа, капремонт школ, образование в россии, дети, демография, нацпроекты в россии, новости, общество
В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"

Порядка 1400 школ на 850 тысяч учеников построили в России с 2019 года – Путин

15:18 05.12.2024
 
© пресс-служба правительства СевастополяШкола
Школа
© пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В рамках национального проекта "Демография" в России с 2019 года построили около 1400 школ, в которых учатся 850 тысяч детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совет по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Начиная с 2019 года построено почти 1400 школ, в которых учатся 850 тысяч ребят. До конца года будет введено еще 150 школ более чем на 100 тысяч учебных мест", - сказал российский лидер.
Кроме того, в рамках программы капремонта школьных зданий обновляются классы, внутренние коммуникации и внешний вид школ. До конца года количество отремонтированных заведений составит 4800. Всего в 2022-2026 годах запланирован капитальный ремонт 7346 зданий, добавил президент.
Также в рамках нацпроекта созданы 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет, введены в строй почти 1700 детских садов.
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Владимир Путин (политик)РоссияШколаКапремонт школОбразование в РоссиидетиДемографияНацпроекты в РоссииНовостиОбщество
 
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