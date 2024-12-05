https://crimea.ria.ru/20241205/v-rossii-postroeno-poryadka-1400-shkol-po-natsproektu-demografiya-1142407216.html

В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"

В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография" - РИА Новости Крым, 05.12.2024

В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"

В рамках национального проекта "Демография" в России с 2019 года построили около 1400 школ, в которых учатся 850 тысяч детей. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T15:18

2024-12-05T15:18

2024-12-05T15:18

владимир путин (политик)

россия

школа

капремонт школ

образование в россии

дети

демография

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новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В рамках национального проекта "Демография" в России с 2019 года построили около 1400 школ, в которых учатся 850 тысяч детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совет по стратегическому развитию и нацпроектам.Кроме того, в рамках программы капремонта школьных зданий обновляются классы, внутренние коммуникации и внешний вид школ. До конца года количество отремонтированных заведений составит 4800. Всего в 2022-2026 годах запланирован капитальный ремонт 7346 зданий, добавил президент.Также в рамках нацпроекта созданы 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет, введены в строй почти 1700 детских садов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До конца года в Крыму откроют пять новых детских садовКак идет строительство новой школы за миллиард в СимферополеНовая школа на 800 учащихся появится в Феодосии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, школа, капремонт школ, образование в россии, дети, демография, нацпроекты в россии, новости, общество