https://crimea.ria.ru/20241113/kak-idet-stroitelstvo-novoy-shkoly-za-milliard-v-simferopole-1141821258.html

Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе

Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе

Строительная готовность новой школы на 500 мест в Новониколаевском микрорайоне Симферополя достигла 70%, сообщает в среду пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T20:48

2024-11-13T20:48

2024-11-13T20:48

крым

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Строительная готовность новой школы на 500 мест в Новониколаевском микрорайоне Симферополя достигла 70%, сообщает в среду пресс-служба республиканского Минстроя.По данным ведомства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма, подрядчиком – Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Сервис". На строительство объекта выделено 946,28 млн рублей, уточняется в сообщении.В Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики. Об этом шла речь на сентябрьском форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь земельных участков выделены под новые школы в СимферополеНовая школа на 800 учащихся появится в ФеодосииВ Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, симферополь, школа