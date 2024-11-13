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Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе
Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе
Строительная готовность новой школы на 500 мест в Новониколаевском микрорайоне Симферополя достигла 70%, сообщает в среду пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T20:48
2024-11-13T20:48
крым
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Строительная готовность новой школы на 500 мест в Новониколаевском микрорайоне Симферополя достигла 70%, сообщает в среду пресс-служба республиканского Минстроя.По данным ведомства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма, подрядчиком – Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Сервис". На строительство объекта выделено 946,28 млн рублей, уточняется в сообщении.В Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики. Об этом шла речь на сентябрьском форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь земельных участков выделены под новые школы в СимферополеНовая школа на 800 учащихся появится в ФеодосииВ Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы
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крым, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, симферополь, школа
Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе

Строительная готовность новой школы в Симферополе достигла 70% – Минстрой

20:48 13.11.2024
 
© Минстрой КрымаСтроительство новой школы в Симферополе
Строительство новой школы в Симферополе
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Строительная готовность новой школы на 500 мест в Новониколаевском микрорайоне Симферополя достигла 70%, сообщает в среду пресс-служба республиканского Минстроя.

"На сегодняшний день строительная готовность объекта достигла 70%. Рабочие активно занимаются устройством фасада здания, отделочными работами, а также устройством внутренних и наружных инженерных сетей", – сообщили в профильном министерстве.

По данным ведомства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма, подрядчиком – Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Сервис". На строительство объекта выделено 946,28 млн рублей, уточняется в сообщении.
В Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики. Об этом шла речь на сентябрьском форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%.
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КрымМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)Новости КрымаСимферопольШкола
 
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