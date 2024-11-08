https://crimea.ria.ru/20241108/novaya-shkola-na-800-uchaschikhsya-poyavitsya-v-feodosii-1141714544.html

Новая школа на 800 учащихся появится в Феодосии

Новая школа на 800 учащихся появится в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Новая школа на 800 учащихся появится в Феодосии

Современную школу на 800 учащихся строят в одном из спальных районов Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T14:26

2024-11-08T14:26

2024-11-08T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Современную школу на 800 учащихся строят в одном из спальных районов Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.Строительство новой школы ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", напомнили в администрации.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым подал заявки в федеральный центр на строительство еще восьми школ, чтобы регион смог полностью отказаться от второй смены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в КрымуВ Крыму в этом году простроили более 1 млн "квадратов" жильяВосстановление берегозащиты в Крыму обойдется в 34 млрд рублей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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