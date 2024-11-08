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Новая школа на 800 учащихся появится в Феодосии
Новая школа на 800 учащихся появится в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Новая школа на 800 учащихся появится в Феодосии
Современную школу на 800 учащихся строят в одном из спальных районов Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T14:26
2024-11-08T14:26
2024-11-08T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Современную школу на 800 учащихся строят в одном из спальных районов Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.Строительство новой школы ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", напомнили в администрации.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым подал заявки в федеральный центр на строительство еще восьми школ, чтобы регион смог полностью отказаться от второй смены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в КрымуВ Крыму в этом году простроили более 1 млн "квадратов" жильяВосстановление берегозащиты в Крыму обойдется в 34 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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Новая школа на 800 учащихся появится в Феодосии
Современная школа на 800 учащихся появится в Феодосии