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Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму
Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму
Строительство 26 важных социальных и инженерных объектов в Крыму необходимо завершить до конца года. О поставленной задаче в своем Telegram-канале сообщил глава РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T11:03
2024-11-07T11:03
строительство
крым
сергей аксенов
новости крыма
экономика крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Строительство 26 важных социальных и инженерных объектов в Крыму необходимо завершить до конца года. О поставленной задаче в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что сданы четыре детских сада на 815 мест, школа на 500 мест и многоквартирный дом на 162 квартиры площадью 9,3 тысяч квадратных метров.Кроме того, введены в эксплуатацию три объекта водоснабжения общей протяженностью в 42,5 км, один объект водоотведения протяженностью 16,8 км и объект берегоукрепления протяженностью 390 метров. Сданы набережная протяженностью 1,3 км и полигон твердых коммунальных отходов площадью 19,5 гектаров."В Крыму продолжается строительство целого ряда важных объектов в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Еще семь объектов социальной и шесть объектов инженерной инфраструктуры будут введены до конца года", - уточнил Сергей Аксенов.На данный момент ведется строительство наиболее крупных проектов, в том числе Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете в Симферополе, двух школ: в селе Укромное на 600 мест и в Феодосии - на 800 мест.Также ведется прокладка сетей водоснабжения в селе Левадки Симферопольского района, системы водоотведения в Симферополе на ряде улиц в районе Старого города, реконструируется тоннельный водовод Южного берега Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построятВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализацииНа строительстве экотехнопарка в Крыму не хватает людей и техники
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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строительство, крым, сергей аксенов, новости крыма, экономика крыма
Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму

До конца года в Крыму должны завершить строительство 26 важных объектов – Аксенов

11:03 07.11.2024
 
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Строительство 26 важных социальных и инженерных объектов в Крыму необходимо завершить до конца года. О поставленной задаче в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В текущем году необходимо обеспечить завершение работ по 26 объектам в рамках госпрограммы, которые находятся в зоне ответственности Министерства строительства и архитектуры Республики Крым. На сегодня введены 13 объектов", - говорится в сообщении главы Крыма.
Аксенов уточнил, что сданы четыре детских сада на 815 мест, школа на 500 мест и многоквартирный дом на 162 квартиры площадью 9,3 тысяч квадратных метров.
Кроме того, введены в эксплуатацию три объекта водоснабжения общей протяженностью в 42,5 км, один объект водоотведения протяженностью 16,8 км и объект берегоукрепления протяженностью 390 метров. Сданы набережная протяженностью 1,3 км и полигон твердых коммунальных отходов площадью 19,5 гектаров.
"В Крыму продолжается строительство целого ряда важных объектов в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Еще семь объектов социальной и шесть объектов инженерной инфраструктуры будут введены до конца года", - уточнил Сергей Аксенов.
На данный момент ведется строительство наиболее крупных проектов, в том числе Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете в Симферополе, двух школ: в селе Укромное на 600 мест и в Феодосии - на 800 мест.
Также ведется прокладка сетей водоснабжения в селе Левадки Симферопольского района, системы водоотведения в Симферополе на ряде улиц в районе Старого города, реконструируется тоннельный водовод Южного берега Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СтроительствоКрымСергей АксеновНовости КрымаЭкономика Крыма
 
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