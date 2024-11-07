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Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму

Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму

Строительство 26 важных социальных и инженерных объектов в Крыму необходимо завершить до конца года. О поставленной задаче в своем Telegram-канале сообщил глава РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T11:03

2024-11-07T11:03

2024-11-07T11:03

строительство

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Строительство 26 важных социальных и инженерных объектов в Крыму необходимо завершить до конца года. О поставленной задаче в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что сданы четыре детских сада на 815 мест, школа на 500 мест и многоквартирный дом на 162 квартиры площадью 9,3 тысяч квадратных метров.Кроме того, введены в эксплуатацию три объекта водоснабжения общей протяженностью в 42,5 км, один объект водоотведения протяженностью 16,8 км и объект берегоукрепления протяженностью 390 метров. Сданы набережная протяженностью 1,3 км и полигон твердых коммунальных отходов площадью 19,5 гектаров."В Крыму продолжается строительство целого ряда важных объектов в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Еще семь объектов социальной и шесть объектов инженерной инфраструктуры будут введены до конца года", - уточнил Сергей Аксенов.На данный момент ведется строительство наиболее крупных проектов, в том числе Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете в Симферополе, двух школ: в селе Укромное на 600 мест и в Феодосии - на 800 мест.Также ведется прокладка сетей водоснабжения в селе Левадки Симферопольского района, системы водоотведения в Симферополе на ряде улиц в районе Старого города, реконструируется тоннельный водовод Южного берега Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построятВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализацииНа строительстве экотехнопарка в Крыму не хватает людей и техники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, крым, сергей аксенов, новости крыма, экономика крыма