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Власти Крыма поручили достроить Центр полиэтнической культуры в 2025 году
Власти Крыма поручили достроить Центр полиэтнической культуры в 2025 году - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Власти Крыма поручили достроить Центр полиэтнической культуры в 2025 году
Строительство Центра полиэтнической культуры в крымской столице необходимо завершить в 2025 году. Об этом в ходе выездного заседания комитета по межнациональным РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T09:50
2024-10-30T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Строительство Центра полиэтнической культуры в крымской столице необходимо завершить в 2025 году. Об этом в ходе выездного заседания комитета по межнациональным отношениям заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.По словам политика, сопровождение значимых для реабилитированных народов проектов, которые реализуются в рамках госпрограмм, является одной из первостепенных задач профильного комитета.Ранее руководитель строительства объекта Сергей Кудрявцев сообщал, что срок ввода в эксплуатацию строящегося в Симферополе Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете перенесен с конца 2024 года на весну 2025 года.Строительство Центра площадью более 20 тысяч квадратных метров стартовало в 2016 году. Осенью 2019 года подрядчик приостановил работы, после корректировки проектно-сметной документации и заключения контракта с новым подрядчиком в мае 2022 года работы были возобновлены. Предельная стоимость объекта возросла до 1,1 млрд рублей. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделано в Крыму и Севастополе по госпрограмме развитияСрок сдачи центра полиэтнической культуры в Крыму вновь перенесли Объект на миллиард: в Крыму строится центр полиэтнической культуры
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крым, новости крыма, симферополь, владимир константинов, общество, образование в крыму и севастополе
Власти Крыма поручили достроить Центр полиэтнической культуры в 2025 году
Центр полиэтнической культуры в Симферополе планируют достроить в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Строительство Центра полиэтнической культуры в крымской столице необходимо завершить в 2025 году. Об этом в ходе выездного заседания комитета по межнациональным отношениям заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Важно контролировать не только ход строительства, но и после его завершения уделять внимание содержательной работе", – подчеркнул он.
По словам политика, сопровождение значимых для реабилитированных народов проектов, которые реализуются в рамках госпрограмм, является одной из первостепенных задач профильного комитета.
Ранее руководитель строительства объекта Сергей Кудрявцев сообщал
, что срок ввода в эксплуатацию строящегося в Симферополе Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете перенесен с конца 2024 года на весну 2025 года.
Строительство Центра площадью более 20 тысяч квадратных метров стартовало в 2016 году. Осенью 2019 года подрядчик приостановил работы, после корректировки проектно-сметной документации и заключения контракта с новым подрядчиком в мае 2022 года работы были возобновлены. Предельная стоимость объекта возросла до 1,1 млрд рублей.
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