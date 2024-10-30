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250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20241030/250-geroicheskikh-dney-oborona-sevastopolya-v-tsifrakh-i-faktakh-1141462975.html
250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах
250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах - РИА Новости Крым, 30.10.2024
250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах
22 июня 1941 года Севастополь — главная военно-морская база Черноморского флота — одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T10:20
2024-10-30T10:20
инфографика
севастополь
крым в истории: секреты, факты, фото
великая отечественная война
история
оборона севастополя (1941-1942 гг.)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года Севастополь — главная военно-морская база Черноморского флота — одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. К середине сентября немецкие войска вышли к Крымскому полуострову, предприняли попытку овладеть Севастополем, но были остановлены частями Севастопольского гарнизона.30 октября 1941 года началась героическая Оборона Севастополя. Защитникам города противостояли превосходящие силы врага - отборные соединения 11‑й немецкой армии Манштейна и румынские дивизии.250 дней мужества советских солдат и жителей города, три оборонные линии, 15 тысяч севастопольцев в рядах народного ополчения - одна из самых тяжелых войсковых операций, героическая страница в судьбе легендарного города-героя - Оборона Севастополя в цифрах и фактах - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о СевастополеПанорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссозданияГероическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, история, оборона севастополя (1941-1942 гг.), инфографика
250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах

Оборона Севастополя в инфографике РИА Новости Крым

10:20 30.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года Севастополь — главная военно-морская база Черноморского флота — одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. К середине сентября немецкие войска вышли к Крымскому полуострову, предприняли попытку овладеть Севастополем, но были остановлены частями Севастопольского гарнизона.
30 октября 1941 года началась героическая Оборона Севастополя. Защитникам города противостояли превосходящие силы врага - отборные соединения 11‑й немецкой армии Манштейна и румынские дивизии.
250 дней мужества советских солдат и жителей города, три оборонные линии, 15 тысяч севастопольцев в рядах народного ополчения - одна из самых тяжелых войсковых операций, героическая страница в судьбе легендарного города-героя - Оборона Севастополя в цифрах и фактах - в инфографике РИА Новости Крым.
Оборона Севастополя 1941-1942 год. ИнфографикаОборона Севастополя 1941-1942 год. Инфографика
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