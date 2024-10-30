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250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах

250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах - РИА Новости Крым, 30.10.2024

250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах

22 июня 1941 года Севастополь — главная военно-морская база Черноморского флота — одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T10:20

2024-10-30T10:20

2024-10-30T10:20

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севастополь

крым в истории: секреты, факты, фото

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история

оборона севастополя (1941-1942 гг.)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года Севастополь — главная военно-морская база Черноморского флота — одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. К середине сентября немецкие войска вышли к Крымскому полуострову, предприняли попытку овладеть Севастополем, но были остановлены частями Севастопольского гарнизона.30 октября 1941 года началась героическая Оборона Севастополя. Защитникам города противостояли превосходящие силы врага - отборные соединения 11‑й немецкой армии Манштейна и румынские дивизии.250 дней мужества советских солдат и жителей города, три оборонные линии, 15 тысяч севастопольцев в рядах народного ополчения - одна из самых тяжелых войсковых операций, героическая страница в судьбе легендарного города-героя - Оборона Севастополя в цифрах и фактах - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о СевастополеПанорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссозданияГероическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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