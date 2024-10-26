https://crimea.ria.ru/20241026/eto-chudo-v-krymu-pokazhut-vozrozhdennyy-film-1911-goda-o-sevastopole-1141340579.html

"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о Севастополе

"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о Севастополе - РИА Новости Крым, 26.10.2024

"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о Севастополе

Десятки людей приняли участие в реставрации более чем столетнего кинофильма "Оборона Севастополя" – первой в истории кинематографа России полнометражной... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T07:06

2024-10-26T07:06

2024-10-26T07:06

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Десятки людей приняли участие в реставрации более чем столетнего кинофильма "Оборона Севастополя" – первой в истории кинематографа России полнометражной картины. Премьера обновленного немого кино, обретшего музыку и голос, пройдет в Ливадийском дворце, где осенью 1911 года оригинальная версия была представлена императору Николаю II.О том, как реализовывался проект, РИА Новости Крым рассказал его координатор и автор идеи воссоздания уникальной киноленты – председатель совета севастопольского регионального отделения Российского военно-исторического общества, советник Музея героической обороны и освобождения Севастополя Дмитрий Серов.Военно-морской совет в Севастополе незадолго до объявления осадного положения, сражение на реке Альме, затопление кораблей Черноморского флота на входе в бухту, возведение батарей и штурмы, гибель на ключевых высотах адмиралов Корнилова, Истомина и Нахимова, подвиг матроса Кошки.К работе над картиной в Российской Империи привлекалась солидная группа историков и военных консультантов, которые помогали как можно более точно воссоздать эпизоды обороны города в период Крымской войны.Все делалось по высочайшему повелению и с разрешения лично царя, отмечает Серов."Потому что к съемкам были привлечены около 1000 матросов Черноморского флота и солдат Севастопольского гарнизона, пехотные полки, в частности те, которые стояли на Корабельной стороне. Производились реальные взрывы, стрельба, дымовые эффекты, использовалась пиротехника", – рассказал Серов.Батальные сцены для фильма впервые в мире снимались сразу двумя камерами, с панорамированием и сменой ракурсов. Картина "Оборона Севастополя" стала первой в истории российского кинематографа игровой кинолентой.Для этого немого кино режиссер и продюсер Александр Ханжонков предусматривал музыкальное сопровождение. В то время, когда фильмы "озвучивали" таперы, сидя за роялем, для этого привлекались оркестры, ансамбли и хоры, звучали духовые и народные инструменты.Задумку автора полноценно воплотили в жизнь, соединив музыку и "картинку" спустя более чем столетие. В 2023 году к восстановлению фильма "Оборона Севастополя" приступили под эгидой Российского военно-исторического общества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Это стало возможным благодаря тому, что оригиналы пленки, либретто и некоторые описания того, как картина должна "зазвучать", еще в 1960-х годах передала Музею обороны Севастополя супруга режиссера – Вера Дмитриевна Ханжонкова, работавшая тогда в Госфильмофонде СССР.За более чем вековую историю кинопленки утрачена была большая ее часть, осталось около 40% материала, это 37 минут, уточнил он. Оцифровкой и реставрацией изображения занимался партнер проекта – Госфильмофонд Российской Федерации.Музыку написал севастопольский композитор Сергей Корр на основании произведений Григория Казаченко – автора несохранившихся партитур для фильма 1911 года. В студиях ее исполнили Севастопольский симфонический оркестр, народный ансамбль фольклорной песни "Русь", камерный хор и Военный оркестр Севастопольского полка войск Национальной гвардии РФ.И наконец, третьей главной составляющей восстановленного фильма стал закадровый голос. Текст прочел народный артист России Виктор Сухоруков.Выступая на презентации проекта в рамках фестиваля "Святой Владимир" в Севастополе в октябре, он отметил, что счастлив и гордится тем, что был причастен "к продолжению написания истории нашей жизни".Работа велась почти два года. Проект по возрождению фильма посвятили 170-летию начала Первой обороны Севастополя 1854-1855 годов.Официальная премьера картины назначена на субботу, 26 октября. Как и 113 лет назад, это произойдет в кинозале Ливадийского дворца – последнего сооружения, воздвигнутого в Российской империи для семейства Романовых.Еще один торжественный показ, по словам Серова, пройдет в ноябре в Москве в Музее Победы с участием Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виктору Сухорукову в Севастополе вручили памятную медальВ Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный"Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВО

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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