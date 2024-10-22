https://crimea.ria.ru/20241022/viktoru-sukhorukovu-v-sevastopole-vruchili-pamyatnuyu-medal-1141275838.html

Виктору Сухорукову в Севастополе вручили памятную медаль

Виктору Сухорукову в Севастополе вручили памятную медаль - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Виктору Сухорукову в Севастополе вручили памятную медаль

Народному артисту России Виктору Сухорукову в Севастополе вручили памятную медаль "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.10.2024

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2024-10-22T19:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Народному артисту России Виктору Сухорукову в Севастополе вручили памятную медаль "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале."Виктор Иванович — это человек, который служит России. Он всегда оставался другом русского города-героя, всегда его поддерживал. А фраза, который его герой из фильма "Брат-2" произнес бандеровцу, стала пророческой. После Русской весны, она даже получила продолжение, и в интернете было много публикаций с изображением Виктора Ивановича и надписью "За Севастополь ответили!", - написал Развожаев.Он подчеркнул, что артист не раз признавался в своей любви к Севастополю. "Я, как глава комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям пригласил Виктора Ивановича Сухорукова к сотрудничеству в рамках работы Госсовета. Рад, что он горячо поддержал мое предложение", - написал губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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